UE lansează un fond de 3-5 miliarde de euro destinat companiilor care dezvoltă tehnologii critice

Comisia Europeană poartă discuții cu opt dintre cei mai importanți investitori din Europa pentru a-i implica într-un fond menit să sprijine companiile locale care dezvoltă tehnologii critice, conform unei note de planificare obținute de Politico.

Fondul urmează să combine finanțare publică și privată, oferind capital necesar etapelor avansate de dezvoltare ale startup-urilor europene din domeniul tehnologic.

Reprezentanți ai investitorilor privați se află la Bruxelles marți pentru a discuta detaliile implicării lor.

Fondul, aflat în pregătire încă din primăvară, urmărește să completeze golul de finanțare existent la etapa de creștere a companiilor europene din domeniul tehnologic, achiziționând participații pentru a susține firme din domenii precum inteligența artificială sau tehnologiile cuantice.

Dimensiunea fondului ar putea varia între 3 și 5 miliarde de euro, în funcție de contribuțiile investitorilor.

Investitorii invitați la întâlnirea de marți cu Comisia Europeană sunt: compania daneză de investiții Novo Holdings, Fondul de Export și Investiții din Danemarca, spaniolii de la CriteriaCaixa și Santander, italieni Intesa Sanpaolo, fondul de pensii olandez APG Asset Management, suedezii de la Wallenberg Investments și Banca de Dezvoltare poloneză Gospodarstwa Krajowego, potrivit notei de planificare.

Potrivit documentului citat, fondul se va concentra pe „tehnologii strategice și de bază”, incluzând materiale avansate, energie curată, inteligență artificială, semiconductori, tehnologie cuantică, robotică, spațiu și tehnologii medicale.

Comisia Europeană urmărește să abordeze problema companiilor care întâmpină dificultăți în a se extinde în Europa.

Multe dintre acestea caută finanțare în stadii avansate din partea investitorilor din SUA sau alte regiuni, ceea ce determină, adesea, relocarea sediilor lor principale.

„Scopul fondului este ca startup-urile care și-au finalizat runde de finanțare timpurii să poată ‘asigura finanțare de creștere menținându-și sediile și activitățile principale în Europa’”, se arată în nota Comisiei.

Această inițiativă urmează unui efort anterior al Comisiei de a prelua direct participații în companii prin Fondul Consiliului European pentru Inovare (EIC Fund).

Investițiile prin EIC Fund sunt limitate la 30 de milioane de euro, în timp ce noul fond va investi 100 de milioane de euro sau mai mult în companii selectate.

Lansarea fondului este prevăzută pentru luna aprilie, iar alți investitori ar putea să se alăture ulterior. În luna noiembrie, Comisia intenționează să înceapă procesul de căutare a unui consultant pentru investiții, proces care ar trebui să fie finalizat până în ianuarie, conform notei de planificare.

Acest demers reflectă intenția Comisiei Europene de a crea mecanisme de finanțare sustenabile pentru tehnologiile inovatoare europene, consolidând ecosistemul local de startup-uri și reducând dependența de capitalul extern pentru etapele critice de creștere.