International

Comisia Europeană crește presiunea asupra statelor membre pentru finanțarea Ucrainei

Comentează știrea
Comisia Europeană crește presiunea asupra statelor membre pentru finanțarea UcraineiSursa foto: captura video
Din cuprinsul articolului

Uniunea Europeană încearcă să depășească impasul privind finanțarea sprijinului economic pentru Ucraina, printr-o nouă rundă de negocieri care vizează utilizarea activelor rusești înghețate.

Planul, în valoare de aproximativ 140 de miliarde de euro, ar urma să fie folosit pentru a acoperi parțial nevoile de reconstrucție ale Kievului.

Totuși, lipsa consensului între cele 27 de state membre a determinat amânarea deciziei finale cel puțin până în luna decembrie.

Belgia refuză să susțină planul Comisiei

La summitul liderilor europeni de la Bruxelles, premierul belgian Bart De Wever a refuzat să susțină planul Comisiei, blocând adoptarea unanimă necesară pentru ca măsura să intre în vigoare.

Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații
Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații
Târguri de Crăciun 2025. Când se deschid marile atracții ale iernii
Târguri de Crăciun 2025. Când se deschid marile atracții ale iernii

„Comisia a subestimat complexitatea utilizării activelor rusești și efectele juridice pe care le-ar putea avea în Belgia”, a declarat De Wever în cadrul întâlnirii.

Aproape toate activele rusești vizate sunt gestionate de Euroclear, o instituție financiară cu sediul în Belgia, ceea ce conferă acestei țări un rol central și o expunere juridică semnificativă. Oficialii de la Bruxelles susțin, însă, că eventualele riscuri vor fi împărțite între toate statele membre.

„Orice propunere se va baza pe principiul împărțirii colective a riscurilor”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Emiterea de euro obligațiuni

Comisia Europeană a transmis statelor reticente că, în lipsa unui acord privind utilizarea activelor rusești, ar putea fi necesar un plan alternativ — emiterea de euro obligațiuni (eurobonds) comune.

euro obligațiuni

euro obligațiuni / sursa foto: dreamstime.com

Această idee, însă, este respinsă de majoritatea guvernelor, în special de cele considerate „frugale”, precum Germania și Țările de Jos, care se opun împrumuturilor comune din teama de a spori povara fiscală asupra contribuabililor.

„Lipsa disciplinei fiscale în unele țări ale UE este atât de mare încât nu cred că euroobligațiunile vor fi acceptate, cel puțin nu în următorii zece ani”, a afirmat Karel Lannoo, directorul executiv al Centre for European Policy Studies, un think-tank din Bruxelles.

Comisia avertizează: UE se află într-o cursă a timpului

Potrivit diplomaților europeni, Uniunea se află într-o dublă cursă: Ucraina riscă să rămână fără fonduri până la sfârșitul lunii martie, iar procesul decizional ar putea deveni și mai dificil, în condițiile în care Ungaria intenționează să formeze o alianță sceptică față de sprijinul acordat Kievului, alături de Cehia și Slovacia.

Un diplomat european a descris strategia Comisiei drept una de echilibru fin:

„Aceasta este diplomația. Oferi oamenilor ceva ce nu vor să accepte, pentru ca în final să aleagă opțiunea mai puțin dificilă”.

Sprijinul pentru Ucraina, considerat esențial de Comisia Europeană

Unele state membre au subliniat importanța menținerii sprijinului financiar și militar pentru Ucraina.

„Sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei sunt, în cele din urmă, ceea ce ar putea determina Moscova să vină la masa negocierilor”, a declarat Jessica Rosencrantz, ministrul suedez pentru Afaceri Europene, după reuniunea Consiliului European.

Comisia Europeană continuă consultările tehnice cu autoritățile belgiene și speră ca, la viitorul Consiliu European din 18 decembrie, să se ajungă la un compromis.

Un oficial al UE citat de Politico a afirmat:

„Planul privind utilizarea activelor rusești se va concretiza. Nu este o chestiune de dacă, ci de când”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:25 - TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025
10:18 - Nigel Farage câștigă teren, în timp ce guvernul lui Keir Starmer se confruntă cu dificultăți majore
10:10 - Makaveli caută nevastă. Care ar fi condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea soție
10:01 - Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații
09:55 - Airbnb, măsuri suplimentare pentru prevenirea petrecerilor de Halloween în SUA
09:47 - Reorganizare în cercul puterii de la Kremlin. Putin mizează pe loialitate și rudenie

HAI România!

Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre

Proiecte speciale