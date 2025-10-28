Comisia Europeană crește presiunea asupra statelor membre pentru finanțarea Ucrainei

Uniunea Europeană încearcă să depășească impasul privind finanțarea sprijinului economic pentru Ucraina, printr-o nouă rundă de negocieri care vizează utilizarea activelor rusești înghețate.

Planul, în valoare de aproximativ 140 de miliarde de euro, ar urma să fie folosit pentru a acoperi parțial nevoile de reconstrucție ale Kievului.

Totuși, lipsa consensului între cele 27 de state membre a determinat amânarea deciziei finale cel puțin până în luna decembrie.

La summitul liderilor europeni de la Bruxelles, premierul belgian Bart De Wever a refuzat să susțină planul Comisiei, blocând adoptarea unanimă necesară pentru ca măsura să intre în vigoare.

„Comisia a subestimat complexitatea utilizării activelor rusești și efectele juridice pe care le-ar putea avea în Belgia”, a declarat De Wever în cadrul întâlnirii.

Aproape toate activele rusești vizate sunt gestionate de Euroclear, o instituție financiară cu sediul în Belgia, ceea ce conferă acestei țări un rol central și o expunere juridică semnificativă. Oficialii de la Bruxelles susțin, însă, că eventualele riscuri vor fi împărțite între toate statele membre.

„Orice propunere se va baza pe principiul împărțirii colective a riscurilor”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Comisia Europeană a transmis statelor reticente că, în lipsa unui acord privind utilizarea activelor rusești, ar putea fi necesar un plan alternativ — emiterea de euro obligațiuni (eurobonds) comune.

Această idee, însă, este respinsă de majoritatea guvernelor, în special de cele considerate „frugale”, precum Germania și Țările de Jos, care se opun împrumuturilor comune din teama de a spori povara fiscală asupra contribuabililor.

„Lipsa disciplinei fiscale în unele țări ale UE este atât de mare încât nu cred că euroobligațiunile vor fi acceptate, cel puțin nu în următorii zece ani”, a afirmat Karel Lannoo, directorul executiv al Centre for European Policy Studies, un think-tank din Bruxelles.

Potrivit diplomaților europeni, Uniunea se află într-o dublă cursă: Ucraina riscă să rămână fără fonduri până la sfârșitul lunii martie, iar procesul decizional ar putea deveni și mai dificil, în condițiile în care Ungaria intenționează să formeze o alianță sceptică față de sprijinul acordat Kievului, alături de Cehia și Slovacia.

Un diplomat european a descris strategia Comisiei drept una de echilibru fin:

„Aceasta este diplomația. Oferi oamenilor ceva ce nu vor să accepte, pentru ca în final să aleagă opțiunea mai puțin dificilă”.

Unele state membre au subliniat importanța menținerii sprijinului financiar și militar pentru Ucraina.

„Sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei sunt, în cele din urmă, ceea ce ar putea determina Moscova să vină la masa negocierilor”, a declarat Jessica Rosencrantz, ministrul suedez pentru Afaceri Europene, după reuniunea Consiliului European.

Comisia Europeană continuă consultările tehnice cu autoritățile belgiene și speră ca, la viitorul Consiliu European din 18 decembrie, să se ajungă la un compromis.

Un oficial al UE citat de Politico a afirmat: