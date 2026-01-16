Miză de un trilion de dolari la București. Cum pot firmele locale să prindă contracte cu giganții globali din industria apărării

România se află în fața unor oportunități fără precedent pentru modernizarea sistemului național de apărare și dezvoltarea unei baze industriale locale. Noua strategie europeană de consolidare a capacităților de apărare, dublată de alocările financiare prin mecanismul SAFE (Security Action for Europe), creează un context favorabil nu doar pentru industria de apărare consacrată, ci și pentru companii dintr-o varietate largă de domenii conexe, de la IT și electronică, până la energie, logistică, construcții, textile sau servicii.

Pentru mediul de afaceri, miza acestui moment este accesul concret la business nou. În joc sunt contracte pe termen lung, prin parteneriate industriale sau integrarea în lanțuri de producție globale, într-un sector care are nevoie de furnizori locali, capacități industriale și expertiză tehnică, care depășesc granițele industriei de apărare. Acesta este momentul în care provocarea pentru companiile românești nu mai este lipsa oportunităților, ci identificarea canalelor prin care pot intra în acest ecosistem.

În acest context, ediția aniversară din 2026 a Black Sea Defence and Aerospace (BSDA), cel mai mare eveniment dedicat industriei de apărare din Europa Centrală și de Est, devine punctul de întâlnire între mediul de afaceri românesc și marii producători mondiali. În luna mai, vin la București peste 500 dintre cele mai importante companii din defence, aeronautică și securitate, din 32 de țări, cu o cifră de afaceri cumulată de peste 1 trilion de dolari. Iar pentru companiile și antreprenorii din România, accesul pentru networking este gratuit.

„România are șansa de a transforma valul investițiilor în apărare într-un motor de industrializare locală. Ne dorim ca România să nu mai fie doar o piață de desfacere, ci o țară care produce pentru propria apărare și pentru partenerii din NATO și UE”, explică Sebastian Tudor, director general al TNT Productions România, compania care organizează BSDA.

Organizat pentru prima data în urmă cu aproape două decenii, evenimentul a apărut într-un moment în care România își începea procesul de aliniere la standardele NATO și avea nevoie de acces la marii producători internaționali de tehnică militară. „La început, scopul nostru a fost să aducem în fața decidenților români cele mai bune opțiuni disponibile la nivel global pentru dotarea forțelor din sistemul național de apărare”, spune Sebastian Tudor.

În timp, însă, strategia României și contextul global s-au schimbat. Accentul s-a mutat de la achiziții punctuale către dezvoltarea sustenabilă a unor capacități locale de producție. „Astăzi vorbim despre lanțuri valorice, transfer de know-how, parteneriate industriale și investiții pe termen lung. De aceea, direcția suplimentară pe care o urmărim la ediția din acest an este <Make it in Romania>, un îndemn pentru companiile din România, și nu numai, să investească, să construiască și să reușească aici”, subliniază Tudor.

Un mesaj-cheie al ediției din 2026 este că industria de apărare nu mai este o nișă închisă. „Armata, instituțiile din subordinea Ministerului de Interne, Serviciile speciale, nu cumpără doar armament și muniție. Cumpără tot ce este necesar pentru a funcționa, de la software, soluții IT și comunicații, până la echipamente medicale, logistică, energie, hrană, haine sau servicii”, explică organizatorul BSDA.

Astfel, evenimentul se adresează explicit și companiilor din industrii civile, care pot dezvolta produse și servicii cu dublă utilizare (dual-use) sau pot deveni furnizori în lanțurile de producție ale marilor jucători din defence. „Rolul nostru este să deschidem aceste uși. Antreprenorii români pot veni la BSDA să-și prezinte compania, produsele sau serviciile și să înceapă un dialog direct cu cele mai mari companii din lume.”

Mecanismul SAFE este văzut ca un catalizator pentru această transformare. Fondurile sunt destinate achizițiilor militare, dezvoltării industriei de apărare și proiectelor strategice comune la nivel european, cu accent pe cooperare transfrontalieră și consorții industriale. În acest cadru,BSDA își propune să joace rolul de platformă de conectare între mediul de afaceri din România, marile companii internaționale din industria de apărare, factorii de decizie și autoritățile locale interesate să atragă investiții și să creeze locuri de muncă în comunitățile lor.

„Ne dorim să creăm contextul în care România să obțină maximum de beneficii din aceste investiții. Să construim punți între companiile românești și jucătorii globali, între investitori și autoritățile locale care își doresc investiții și locuri de muncă în comunitățile lor. De aceea, extindem invitația de participare către toate industriile precum și către reprezentanții autorităților publice”, subliniază Sebastian Tudor.

Ediția a zecea a Black Sea Defence and Aerospace (BSDA) va avea loc între 13 și 15 mai 2026, pe platforma Romaero, București. Cel mai mare eveniment de apărare din regiunea Mării Negre, BSDA este o platformă B2B și B2G, dedicată exclusiv profesioniștilor din industrie, autorităților publice și factorilor de decizie. Peste 500 de companii din industria globală de apărare, aeronautică și securitate, din 32 de țări, vor fi prezente la București pentru a-și prezenta produsele, tehnologiile și serviciile. Organizatorii estimează un număr de peste 30.000 de vizitatori din mediul instituțional și de afaceri.