Exclusiv. Companiile românești cu pierderi record. Scenariile economice pentru 2026

Economia privată și publică din România trece printr-o perioadă de dificultăți financiare semnificative, reflectate în bilanțurile tot mai multor companii. Datele oficiale pentru anul 2024, depuse în 2025, arată un salt îngrijorător al numărului firmelor neprofitabile și al pierderilor cumulate, iar tendințele observate sugerează că presiunile economice vor continua și în 2026.

Cele mai recente date financiare oficiale, aferente anului 2024 și publicate în 2025, conturează un tablou care arată presiunile cu care s-au confruntat companiile în 2025 și riscurile majore pentru 2026.

Potrivit unei analize bazate pe date din bilanțurile contabile, peste 325.000 de companii românești au încheiat anul 2024 cu rezultate financiare negative, cumulând pierderi totale de aproape 56 de miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Această valoare este semnificativ mai mare decât în 2023 (aproximativ 46 miliarde lei) și aproape dublă față de 2018 (31 miliarde lei), indicând o deteriorare progresivă a performanței financiare a companiilor locale și multinaționale cu operațiuni în România.

Restul companiilor care au depus bilanț în aceeași perioadă au fost aproximativ 920.000, ceea ce înseamnă că peste o treime dintre firme au funcționat cu pierderi.

Pe lângă pierderi, un studiu al consultanței CITR arată și o creștere accentuată a datoriilor în rândul marilor companii românești: în 2024, datoriile totale ale firmelor majore au urcat cu 11 miliarde de euro, ajungând la circa 239 miliarde euro, în timp ce profitul net stagnat și creșterea costurilor de finanțare pun presiune suplimentară pe sustenabilitatea lor.

Telecomunicații și IT&C

În industria telecom și tehnologie, datele depuse la Ministerul Finanțelor relevă pierderi semnificative pentru subsidiarele locale ale unor grupuri internaționale. Printre principalele companii cu rezultate negative raportate pentru 2024 se numără Telekom România Mobile, Vodafone România și Vantage Towers, toate înregistrând pierderi de sute de milioane de lei. De asemenea, chiar subsidiarele unor giganți IT precum Microsoft România au raportat pierderi, Microsoft consemnând un minus de circa 43 milioane lei în 2024 comparativ cu 2023, pe fondul creșterii costurilor operaționale și al ajustărilor de piață.

Sectorul producției și industriei grele se confruntă cu provocări similare. De exemplu, unele companii din industria auto și conexă au raportat reduceri de personal și pierderi în contextul scăderii cererii și presiunii costurilor globale. Deși datele financiare specifice din 2025 sunt încă în curs de publicare, evoluția din 2024 indică o situație critică.

Pe lângă mediul privat, companiile de stat rămân un punct sensibil al economiei românești. Autoritățile române au confirmat existența a 1.502 companii de stat, dintre care 83 au acumulat pierderi istorice totale de aproximativ 14 miliarde de lei. Aceste cifre au fost prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu, care a subliniat necesitatea unui registru unic și a intervențiilor structurale pentru a îmbunătăți eficiența acestora.

Raportările publice mai arată că, deși anumite întreprinderi de stat generează profit, subvențiile masive acordate de la buget reduc practic beneficiul net pentru sectorul public. De exemplu, în 2025, companiile de stat au raportat un profit de 15,1 miliarde lei, dar au primit totodată 14,1 miliarde lei sub formă de subvenții, ceea ce temperază semnificativ impactul pozitiv al rezultatelor lor operaționale.

Printre companiile care au avut performanțe slabe în ultimii ani se numără operatori de transport și servicii publice precum Metrorex, CFR, sau UNIFARM, cu pierderi și datorii consistente.

Analiza pieței și declarațiile oficiale indică mai multe surse ale acestei situații:

Costuri de producție și energie. Creșterea prețurilor la energie și materii prime creează presiuni majore asupra marjelor de profit, afectând atât companii mari, cât și IMM-uri.

Competitivitate internațională. În sectoarele IT&C și telecom, concurența globală și adaptarea la digitalizare accelerează uneori pierderile în loc să le reducă, mai ales când cererea locală este stagnată sau în scădere.

Structura companiilor de stat. Multe întreprinderi publice funcționează cu costuri ridicate și eficiență scăzută, necesitând reforme și profesionalizarea managementului.

Climat economic incert. Rata redusă de creștere economică a României în 2025 (0,3% în prima jumătate a anului) și inflația persistentă au erodat puterea de cumpărare și cererea internă, afectând profitabilitatea companiilor din diverse sectoare.

Guvernul a lansat un plan de reformă în 2026 care include înființarea unui registru unic al companiilor de stat, restructurări selective și reorganizări ale unor entități cheie din sectoarele Energie și Transporturi. Primul lot de zece companii vizate pentru reorganizare a fost deja anunțat, urmând ca modelul să fie extins treptat.

Autoritățile intenționează să îmbunătățească transparența și să prioritizeze intervențiile prin instrumente strategice de monitorizare sectorială, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a companiilor vulnerabile. Totodată, mediul privat cere o arhitectură fiscală mai predictibilă și eliminarea unor taxe percepute ca defavorabile investițiilor.

Bilanțurile publicate pentru perioada 2024–2025 și tendințele economice recente arată că atât sectorul privat, cât și cel de stat se confruntă cu presiuni semnificative. Soluțiile propuse de autorități și reacțiile mediului de afaceri vor fi cruciale pentru direcția pe termen mediu a economiei românești în 2026 și dincolo de această dată.