Marea Britanie, poziție diferită de Franța și Italia: Nu vedem dovezi că Rusia vrea pace

Regatul Unit a adoptat o poziție diferită față de Franța și Italia în ceea ce privește posibilitatea reluării dialogului direct cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, pe fondul eforturilor internaționale de a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit Politico.

Londra consideră că, în acest moment, nu există semnale concrete care să indice disponibilitatea Moscovei pentru negocieri de pace.

Poziția Marii Britanii a fost exprimată public de ministrul britanic de externe, Yvette Cooper.

În declarațiile făcute joi, Yvette Cooper a respins ideea avansată de unii lideri europeni potrivit căreia statele membre ar trebui să ia în calcul reluarea contactelor diplomatice directe cu Moscova. Oficialul britanic a subliniat lipsa unor indicii clare privind intențiile Kremlinului.

„Cred că avem nevoie de dovezi că Putin își dorește cu adevărat pacea, iar în acest moment nu văd astfel de dovezi”, a declarat Cooper.

Potrivit acesteia, orice inițiativă diplomatică trebuie să fie susținută de fapte concrete, nu doar de declarații, iar până în prezent nu există semnale care să confirme o schimbare de poziție din partea autorităților ruse.

Comentariile vin în contextul unor îngrijorări exprimate la Bruxelles, unde există temerea că Uniunea Europeană ar putea avea un rol secundar în eventuale negocieri viitoare, în cazul în care Statele Unite ar prelua inițiativa în dialogul cu Moscova.

Aceste preocupări au determinat instituțiile europene să analizeze măsuri menite să consolideze influența blocului comunitar. Printre acestea se numără și propunerea de a desemna un trimis special al Uniunii Europene pentru Ucraina, cu scopul de a asigura participarea activă a UE la orice proces de negociere.

Yvette Cooper a afirmat că, în etapa actuală, centrul eforturilor diplomatice se află la Kiev și în rândul aliaților apropiați ai Ucrainei. Ea a evidențiat cooperarea dintre autoritățile ucrainene, Statele Unite și partenerii europeni în conturarea unor posibile planuri de pace.

„Ceea ce am văzut este angajamentul semnificativ al Ucrainei, împreună cu Statele Unite și cu sprijinul Europei, de a elabora planuri pentru pace, inclusiv garanții de securitate”, a spus ministrul britanic de externe.

Totodată, Cooper a reiterat că nu există, în prezent, indicii că Rusia ar fi dispusă să participe la discuții formale.

„Până acum, nu văd dovezi că Putin este dispus să vină la masa negocierilor sau să poarte discuții”, a adăugat ea.

În lipsa unor semnale clare privind deschiderea către dialog, oficialul britanic consideră că presiunea asupra Federației Ruse trebuie menținută și chiar intensificată. Aceasta ar urma să se manifeste atât prin sancțiuni economice, cât și prin sprijin militar acordat Ucrainei.

„Cred că, în paralel cu această muncă extrem de importantă, trebuie să fim pregătiți să creștem presiunea, presiunea economică și, de asemenea, prin sprijinul militar acordat Ucrainei, presiunea militară asupra Rusiei”, a declarat Yvette Cooper.

Poziția exprimată de Regatul Unit evidențiază diferențele de abordare existente în interiorul Europei privind modalitățile de gestionare a relației cu Moscova și perspectivele unor eventuale negocieri de pace.