International

Marea Britanie nu are planuri strategice de apărare, avertizează șeful armatei

Marea Britanie nu are planuri strategice de apărare, avertizează șeful armatei
Marea Britanie nu dispune în prezent de un plan de apărare complet pentru protecția națiunii în cazul unui conflict armat, a declarat luni Sir Richard Knighton, șeful armatei britanice, în cadrul unei audieri parlamentare, potrivit Sky News.

Oficialul a precizat că țara nu este pregătită nici pentru mobilizarea personalului medical în cazul unui război total pe teritoriul Europei.

Deficiențe în planificarea militară și bugetară

Răspunzând întrebărilor parlamentarilor, Sir Richard Knighton a menționat că Ministerul Apărării nu dispune de fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a programului de achiziție a echipamentelor militare.

„Reducerea sau încetinirea programelor militare se numără printre opțiunile luate în considerare”, a explicat Knighton, evitând să folosească termenul de „reduceri” sau să confirme existența unui deficit bugetar.

Oficialul a mai atras atenția asupra vulnerabilităților apărării britanice, afirmând că țara nu a realizat încă o versiune modernizată a Cartei de Război a Guvernului.

„Elaborată în timpul Primului Război Mondial, aceasta conține un set cuprinzător de planuri pentru întreaga țară privind trecerea de la pace la război.

Cartea nu a mai fost modificată după prăbușirea Uniunii Sovietice, deși statele NATO sunt obligate să aibă planuri de apărare”, a declarat Knighton în fața parlamentarilor.

Reacția oficialilor și tensiunea în audieri

În timpul audierii, șeful armatei a părut uneori frustrat și le-a cerut parlamentarilor să nu îi „pună vorbe în gură”, referindu-se la rapoartele conform cărora ar fi avertizat premierul înainte de Crăciun despre o „gaură” de 28 de miliarde de lire sterline în bugetul pentru următorii patru ani.

Parlament UK

Parlament UK / sursa foto: dreamstime.com

De asemenea, declarațiile oficialului vin într-un context de creștere a îngrijorărilor publice legate de posibile tensiuni cu Rusia și de declarațiile controversate ale unor lideri internaționali privind teritorii precum Groenlanda.

Măsuri și inițiative pentru tineret

Ca răspuns la aceste provocări, Marea Britanie a anunțat un program militar plătit, cu durată de un an, destinat tinerilor, care va intra în vigoare din martie 2026.

Programul urmărește implicarea tinerilor în activități militare și dezvoltarea competențelor de bază în domeniul apărării naționale.

Analizele generale arată că, în ciuda avertismentelor militarilor europeni privind necesitatea pregătirii populației pentru scenarii de război, societățile din Europa Occidentală par să fie încă în mare măsură în negare față de aceste riscuri.

Lipsa unui plan de apărare complet în Marea Britanie survine într-un moment în care NATO și statele membre își revizuiesc strategiile militare, adaptându-se la provocările geopolitice actuale.

Experții internaționali subliniază că planificarea strategică și mobilizarea resurselor sunt elemente critice pentru siguranța națională, iar absența unor astfel de planuri poate expune țările la vulnerabilități semnificative în fața unui conflict major.

