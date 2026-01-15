Moscova a anunțat expulzarea unui diplomat britanic, acuzându-l de activități de spionaj

Președintele Vladimir Putin a cerut ca oficialul britanic să părăsească teritoriul Rusiei, într-o decizie care adâncește tensiunile dintre cele două țări. Kremlinul susține că diplomatului i s-a cerut să înceteze imediat acțiunile considerate „ilegale” și să se întoarcă în Marea Britanie, informează Mirror.

Ministerul de Externe a anunțat că Rusia a dat afară un diplomat britanic după ce l-a acuzat că acționează ca spion. Mai exact, oficialii ruși au declarat joi dimineață că au primit informații „privind afilierea unui angajat diplomatic al ambasadei la serviciile secrete britanice”.

Ministerul a convocat-o pe însărcinata britanică cu afaceri, Danae Dholakia, pentru a o informa că diplomatul este expulzat, potrivit unei postări pe canalul său de Telegram. În timp ce Dholakia se urca în mașină în fața ministerului, a fost huiduită de o mulțime de locuitori ai Moscovei „care veniseră să-și exprime nemulțumirea față de politica britanică”.

Ministerul a mai declarat că diplomatului i s-a retras acreditarea și i s-a ordonat să părăsească Rusia în termen de două săptămâni. Ministerul a avertizat, de asemenea, că „nu va tolera activitățile ofițerilor de informații britanici nedeclarați în Rusia”, adăugând că Moscova va „răspunde în același fel” dacă Londra va „escalada situația”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe britanic a spus că „nu e prima dată când Kremlinul face acuzații răuvoitoare și nefondate împotriva personalului nostru. Vizarea diplomaților britanici vine din disperare, iar acțiuni de acest gen subminează condițiile de bază necesare pentru ca misiunile diplomatice să funcționeze. Analizăm cu atenție opțiunile noastre ca răspuns”.

Toate acestea se întâmplă în contextul în care Rusia a expulzat doi diplomați britanici, sub suspiciunea de spionaj, în martie anul trecut. Cei doi au fost acuzați de serviciul de securitate FSB al Rusiei „de activități de informații care amenință securitatea Rusiei”. Presa relata atunci era vorba despre un bărbat și o femeie, în vârstă de 34, respectiv 32 de ani.

Ambasada britanică la Moscova a respins la acea vreme acuzațiile, potrivit presei ruse. „Nu este prima dată când autoritățile ruse fac acuzații nefondate și rău intenționate împotriva angajaților noștri”, a declarat un oficial al ambasadei. Vom răspunde în consecință”.

Serghei Karaganov, șeful Consiliului pentru Politică Externă și de Apărare al Rusie , a declarat că, dacă Rusia va fi învinsă în Ucraina, Vladimir Putin „va folosi arme nucleare, iar Europa va fi terminată fizic”.

De asemenea, el și-a criticat propriul guvern pentru că este „prea răbdător” cu Europa. Într-o declarație adresată comentatorului american de dreapta Tucker Carlson, el a adăugat:

„Îmi critic guvernul pentru că este prea prudent și prea răbdător cu ei... Dar, mai devreme sau mai târziu, dacă vor continua să sprijine acest război, sacrificând numeroși ucraineni și alții... Va trebui să-i pedepsim aspru”.