Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 2,9% în primele 11 luni din 2025

Cifra de afaceri din sectorul industrial, incluzând atât piața internă, cât și pe cea externă, a înregistrat o creștere de 2,9% în perioada ianuarie – noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Această evoluție pozitivă a fost determinată, în principal, de performanțele înregistrate în industria extractivă, care a urcat cu 10,6%, și în industria prelucrătoare, cu o creștere de 2,6%.

Analizând structura pe principalele grupe industriale, INS arată că industria bunurilor de folosință îndelungată a înregistrat un avans de 7,8%, în timp ce industria bunurilor de capital și cea a bunurilor de uz curent au înregistrat creșteri identice, de 3,6%.

Industria bunurilor intermediare a urcat cu 3%, în timp ce singurul sector care a consemnat scăderi pe ansamblul celor 11 luni a fost industria energetică, cu un recul de 5,4%.

Pe baza datelor lunare, cifra de afaceri din industrie a înregistrat în noiembrie 2025 o scădere de 5,9% față de luna precedentă. Această diminuare a fost influențată de reducerea activității în industria prelucrătoare, care a coborât cu 6,5%. În schimb, industria extractivă a raportat o creștere semnificativă de 12,9%, demonstrând contrastul dintre subsectoarele industriei.

În ceea ce privește principalele grupe industriale, scăderi lunare au fost consemnate în industria bunurilor de folosință îndelungată (-9,2%), bunurilor de capital (-9%), bunurilor intermediare (-6,6%) și bunurilor de uz curent (-4,4%). Industria energetică a urcat însă cu 16,3%, marcând cel mai semnificativ avans între segmente în aceeași perioadă.

Comparativ cu noiembrie 2024, cifra de afaceri din industrie a scăzut ușor, cu 0,4%, influențată de scăderile din industria extractivă (-4,1%) și cea prelucrătoare (-0,2%). Analiza pe grupe de produse arată că industria bunurilor de folosință îndelungată a scăzut cu 8,7%, industria energetică cu 1,6%, bunurile de capital cu 0,6%, iar bunurile de uz curent cu 0,4%.

Singura categorie care a înregistrat creștere în noiembrie față de anul anterior a fost industria bunurilor intermediare, cu un avans de 1,5%.

Datele INS oferă o imagine detaliată a fluctuațiilor din industrie, evidențiind atât creșteri solide pe parcursul anului, cât și variații semnificative între lunile analizate și între diferitele sectoare industriale.