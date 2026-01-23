Economie

Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 2,9% în primele 11 luni din 2025

Comentează știrea
Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 2,9% în primele 11 luni din 2025Fabrică. Sursa foto Dreamstime
Din cuprinsul articolului

Cifra de afaceri din sectorul industrial, incluzând atât piața internă, cât și pe cea externă, a înregistrat o creștere de 2,9% în perioada ianuarie – noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Această evoluție pozitivă a fost determinată, în principal, de performanțele înregistrate în industria extractivă, care a urcat cu 10,6%, și în industria prelucrătoare, cu o creștere de 2,6%.

Cifra de afaceri din sectorul industrial a crescut

Analizând structura pe principalele grupe industriale, INS arată că industria bunurilor de folosință îndelungată a înregistrat un avans de 7,8%, în timp ce industria bunurilor de capital și cea a bunurilor de uz curent au înregistrat creșteri identice, de 3,6%.

Industria bunurilor intermediare a urcat cu 3%, în timp ce singurul sector care a consemnat scăderi pe ansamblul celor 11 luni a fost industria energetică, cu un recul de 5,4%.

Daniel Pavel, despre noul format de la Pro TV: Pentru mine Desafio a fost o mare provocare
Daniel Pavel, despre noul format de la Pro TV: Pentru mine Desafio a fost o mare provocare
AFM dă 24 de milioane de lei pentru a ține urșii departe de oameni
AFM dă 24 de milioane de lei pentru a ține urșii departe de oameni
Bani

Bani. Sursă foto: Pixabay

O scădere în noiembrie 2025

Pe baza datelor lunare, cifra de afaceri din industrie a înregistrat în noiembrie 2025 o scădere de 5,9% față de luna precedentă. Această diminuare a fost influențată de reducerea activității în industria prelucrătoare, care a coborât cu 6,5%. În schimb, industria extractivă a raportat o creștere semnificativă de 12,9%, demonstrând contrastul dintre subsectoarele industriei.

În ceea ce privește principalele grupe industriale, scăderi lunare au fost consemnate în industria bunurilor de folosință îndelungată (-9,2%), bunurilor de capital (-9%), bunurilor intermediare (-6,6%) și bunurilor de uz curent (-4,4%). Industria energetică a urcat însă cu 16,3%, marcând cel mai semnificativ avans între segmente în aceeași perioadă.

Cifra de afaceri în 2024

Comparativ cu noiembrie 2024, cifra de afaceri din industrie a scăzut ușor, cu 0,4%, influențată de scăderile din industria extractivă (-4,1%) și cea prelucrătoare (-0,2%). Analiza pe grupe de produse arată că industria bunurilor de folosință îndelungată a scăzut cu 8,7%, industria energetică cu 1,6%, bunurile de capital cu 0,6%, iar bunurile de uz curent cu 0,4%.

Singura categorie care a înregistrat creștere în noiembrie față de anul anterior a fost industria bunurilor intermediare, cu un avans de 1,5%.

Datele INS oferă o imagine detaliată a fluctuațiilor din industrie, evidențiind atât creșteri solide pe parcursul anului, cât și variații semnificative între lunile analizate și între diferitele sectoare industriale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:03 - Daniel Pavel, despre noul format de la Pro TV: Pentru mine Desafio a fost o mare provocare
11:56 - AFM dă 24 de milioane de lei pentru a ține urșii departe de oameni
11:51 - Phil Collins are nevoie de îngrijiri medicale non-stop
11:50 - Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
11:43 - Peste 800 de scriitori și cineaști acuză regimul iranian de crime împotriva propriilor cetățeni
11:31 - Părintele Calistrat: Durerea te apropie de Dumnezeu

HAI România!

Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale