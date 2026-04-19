Anda Filip, prima femeie aleasă în funcția de secretar general al Uniunii Interparlamentare

Diplomata Anda Filip a fost aleasă secretar general al Uniunii Interparlamentare, în cadrul sesiunii desfășurate la Istanbul, după ce a obținut 72% din voturile exprimate de parlamentele membre încă din primul tur, marcând un rezultat fără precedent pentru România în diplomația multilaterală.

Potrivit rezultatelor oficiale, candidatul României s-a impus clar în competiția pentru conducerea Secretariatului Uniunii Interparlamentare, fiind unul dintre cei cinci candidați selectați pentru această funcție. Anda Filip a obținut majoritatea necesară încă din primul tur de scrutin, cu 72% din voturile exprimate de parlamentele membre, ceea ce a făcut ca procesul electoral să fie decis fără a mai fi nevoie de tururi suplimentare.

Rezultatul confirmă sprijinul consistent primit de candidatura României în cadrul organizației, una dintre cele mai vechi structuri de cooperare parlamentară la nivel global, cu o tradiție de peste 135 de ani.

Alegerea Andei Filip marchează două momente fără precedent în istoria Uniunii Interparlamentare. Aceasta devine prima femeie care va conduce Secretariatul organizației și, în același timp, primul reprezentant al Europei de Est ales în această funcție.

Aceste două elemente definesc caracterul istoric al rezultatului, atât pentru organizație, cât și pentru poziționarea României în cadrul structurilor de conducere ale instituțiilor internaționale. Succesul este considerat un semnal privind rolul tot mai activ al României în diplomația parlamentară internațională și în consolidarea cooperării multilaterale.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că alegerea Andei Filip reprezintă un moment important pentru România și pentru diplomația sa.

„Am susținut candidatura doamnei Filip, iar victoria dumneaei nu este doar un succes diplomatic de excepție, ci și o recunoaștere a valorii profesionale pe care România o aduce pe scena globală. Într-o lume care are nevoie de dialog și echilibru, alegerea primei femei la conducerea celui mai vechi for parlamentar mondial, cu un sprijin atât de mare, este un semnal de modernizare și de încredere”, a declarat Mircea Abrudean.

Acesta a subliniat și dimensiunea simbolică a rezultatului obținut la Istanbul.

„Sunt mândru că România scrie astăzi istorie la Istanbul, reconfirmând statutul nostru de pilon de stabilitate și profesionalism în relațiile internaționale.”

Potrivit informațiilor transmise de Senat, experiența acumulată de Anda Filip în cadrul Uniunii Interparlamentare și implicarea sa în activitatea organizației au reprezentat argumente importante în susținerea candidaturii.

Viziunea sa privind dezvoltarea unui parlamentarism modern, incluziv și orientat către soluții globale a contribuit la consolidarea sprijinului din partea statelor membre. Alegerile s-au desfășurat într-un context în care organizațiile multilaterale pun accent tot mai mare pe echilibru, reprezentare și cooperare între state, iar rezultatul votului reflectă aceste tendințe. După anunțarea rezultatului, oficialii români au transmis mesaje de susținere și felicitare pentru noul secretar general al Uniunii Interparlamentare.

„Felicitări, Anda Filip! Este un moment de mândrie pentru noi toți și o oportunitate imensă pentru diplomația parlamentară românească”, a transmis Mircea Abrudean pe Facebook.

Mesajele oficiale evidențiază importanța funcției obținute și impactul pe care aceasta îl poate avea asupra prezenței României în structurile internaționale de decizie.

Alegerea Andei Filip în funcția de secretar general al Uniunii Interparlamentare este prezentată ca una dintre cele mai importante reușite recente ale României în planul diplomației multilaterale.

Rezultatul votului reflectă susținerea de care se bucură candidatura României în cadrul organizației și poate avea implicații asupra rolului pe care țara îl joacă în cooperarea parlamentară internațională.

Prin obținerea acestei funcții, România intră într-o poziție de vizibilitate și influență în cadrul unui organism global care reunește parlamentele din întreaga lume și care are un rol esențial în promovarea dialogului și a colaborării între state.