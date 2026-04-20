Ungaria este presată să accelereze reformele pentru a debloca miliarde de euro din fondurile UE. Mesajul Ursulei von der Leyen

UE, mesaj pentru Ungaria. Sursa foto: colaj EVZ
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a cerut Ungariei să adopte rapid reforme pentru deblocarea fondurilor UE. Aproximativ 6,5 miliarde de euro sunt în joc, în condițiile unor termene-limită stricte, relatează DPA.

Comisia Europeană a anunțat Ungaria că termenul limită pentru accesarea fondurilor europene se apropie rapid

Comisia Europeană a transmis un semnal ferm către Ungaria, solicitând accelerarea reformelor necesare pentru deblocarea fondurilor europene. Președinta instituției, Ursula von der Leyen, a declarat că presiunea timpului este „enormă”, în condițiile în care Budapesta riscă să piardă aproximativ 6,5 miliarde de euro din fondurile destinate redresării post-pandemie.

Declarațiile au fost făcute duminică, în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înființarea publicației germane Die Zeit.

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene. Sursă foto: X.com

Fondurile europene pentru Ungaria rămân blocate din cauza problemelor legate de statul de drept

Executivul european a suspendat o sumă totală de aproximativ 17 miliarde de euro pentru Ungaria, invocând îngrijorări privind funcționarea statului de drept în perioada guvernării conduse de Viktor Orbán.

În aceste condiții, Ursula von der Leyen a spus că Uniunea Europeană a acționat „extrem de strict”, respectând în același timp tratatele europene atunci când a impus aceste măsuri.

Ea a mai spus că cetățenii Ungariei „merită să primească aceste fonduri europene odată ce condițiile vor fi îndeplinite”.

Noua conducere politică de la Budapesta colaborează cu oficialii europeni pentru reforme

După recentele alegeri parlamentare, câștigate de opoziție, situația politică de la Budapesta a intrat într-o nouă etapă. Liderul acesteia, Péter Magyar, colaborează în prezent cu oficialii europeni pentru implementarea reformelor și a proiectelor de investiții.

Șefa Comisiei Europene a anunțat că o echipă de înalți funcționari de la Bruxelles a fost trimisă în Ungaria pentru a sprijini acest proces. Potrivit Ursulei von der Leyen, blocarea fondurilor europene a avut efecte asupra economiei Ungariei. Ea a spus că acest deficit financiar a afectat competitivitatea țării și s-a reflectat inclusiv în rezultatul alegerilor.

Uniunea Europeană ia în calcul schimbări în procesul decizional pentru a evita blocajele

De asemenea, președinta Comisiei Europene a atras atenția asupra dificultăților generate de blocajele politice din interiorul Uniunii. Ea a invocat o „obstrucționare sistematică” a unor decizii europene de către Budapesta de-a lungul anilor.

Ca soluție, Ursula von der Leyen s-a pronunțat pentru renunțarea la principiul unanimității în politica externă a Uniunii Europene, argumentând că blocul comunitar trebuie să acționeze mai rapid și să se asigure că „vocea Europei este auzită”.

