Cum poate debloca Ungaria fondurile europene. UE are 27 de condiții stricte pentru Péter Magyar

Uniunea Europeană leagă deblocarea a aproximativ 35 de miliarde de euro pentru Ungaria de îndeplinirea unui set de 27 de condiții stricte, în contextul schimbării de putere de la Budapesta și al victoriei lui Péter Magyar. Comisia Europeană a început deja discuțiile cu noul lider, cerând măsuri rapide pentru restabilirea statului de drept, relansarea relațiilor cu Ucraina și deblocarea reformelor întârziate, relatează Financial Times.

Conform sursei citate, accesul Ungariei la fondurile europene nu va veni automat, ci depinde de un pachet de 27 de cerințe care vizează schimbări structurale, nu doar ajustări punctuale. Acestea includ întărirea mecanismelor anticorupție, garantarea independenței justiției, modificarea politicilor privind azilul și respectarea libertății academice.

De asemenea, reformarea serviciilor de securitate, schimbarea conducerii unor instituții publice și a companiilor de stat sunt considerate esențiale pentru reluarea fluxului de bani europeni. Bruxelles-ul urmărește astfel eliminarea unor decizii din perioada lui Viktor Orbán considerate incompatibile cu normele UE.

Oficialii europeni consideră că rezultatul electoral, care îi oferă lui Péter Magyar o supermajoritate capabilă să modifice Constituția, a depășit așteptările și ridică în același timp nivelul cerințelor.

„Vom începe să lucrăm cu guvernul cât mai curând posibil pentru a face progrese rapide și întârziate, în beneficiul poporului maghiar”, a declarat Ursula von der Leyen într-o conferință de presă. Ea a avertizat însă că „mai este mult de lucru pe măsură ce Ungaria revine pe calea europeană.”

Statele membre ale UE urmăresc atent poziționarea Budapestei față de Ucraina. Diplomați europeni au declarat că se așteaptă ca noul executiv să deblocheze un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev și să renunțe la veto-ul impus asupra unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

În paralel, oficialii UE pregătesc deja mecanismele necesare pentru aprobarea rapidă a sprijinului financiar, imediat după instalarea noului guvern.

Aproximativ 35 de miliarde de euro destinate Ungariei sunt în prezent blocate din cauza disputelor privind statul de drept și corupția. Din această sumă, aproape 18 miliarde de euro din bugetul UE sunt suspendate din cauza riscurilor legate de independența justiției și utilizarea fondurilor.

Alte peste 17 miliarde de euro, reprezentând împrumuturi avantajoase, sunt de asemenea întârziate. În plus, Ungaria este obligată să plătească o penalizare de un milion de euro pe zi pentru nerespectarea unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind legislația în materie de azil, suma totală ajungând la aproape 900 de milioane de euro, bani reținuți din fondurile europene.

Un punct sensibil rămâne conflictul dintre Budapesta și Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind legislația în domeniul azilului. Bruxelles-ul așteaptă discuții rapide cu Péter Magyar pentru a rezolva acest litigiu, care continuă să genereze costuri semnificative pentru statul maghiar.

Oficialii europeni evită să repete experiența din Polonia, unde fondurile au fost deblocate rapid după revenirea la putere a lui Donald Tusk, dar reformele au fost ulterior blocate de președintele Karol Nawrocki. În cazul Ungariei, accentul este pus pe rezultate concrete înainte de orice decizie privind finanțarea.

„Nu există acțiuni imediate planificate… și există o listă lungă de lucruri pe care noul guvern trebuie să le facă pentru a accesa aceste fonduri”, a declarat o sursă apropiată discuțiilor pentru sursa citată. „Este o situație diferită de cea a lui Tusk, care era bine cunoscut și mai fusese prim-ministru.”

Procesul de tranziție politică aduce incertitudini. Conform Constituției Ungariei, președintele are la dispoziție 30 de zile pentru învestirea noului Parlament, interval în care există temeri că fostul premier Viktor Orbán ar putea adopta decizii care să îngreuneze reformele.

Péter Magyar a anunțat că primele sale vizite externe vor fi la Varșovia și Viena, înainte de deplasarea la Bruxelles, și nu a exclus posibilitatea unor discuții cu oficialii europeni chiar înainte de învestire.

După victoria electorală, acesta a promis restabilirea mecanismelor democratice, aderarea Ungariei la Parchetul European și înființarea unei agenții naționale anticorupție. „Din nou, Ungaria va fi un aliat puternic în UE și NATO”, a spus acesta, în timp ce susținătorii scandau „Europa! Europa!”.

Totodată, Péter Magyar a declarat că mass-media publică, transformată într-un instrument de propagandă în perioada guvernării anterioare, va fi suspendată temporar până la revenirea la o funcționare neutră.