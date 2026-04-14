Péter Magyar ar răspunde la telefon dacă Putin l-ar suna și i-ar cere să pună capăt războiului din Ucraina

Péter Magyar, liderul partidului Tisza și viitorul prim-ministru al Ungariei, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că nu intenționează să îl sune pe Vladimir Putin, dar că i-ar răspunde dacă președintele rus l-ar contacta și i-ar cere să pună capăt războiului din Ucraina. Declarația a venit în contextul în care politicianul ungar a prezentat primele direcții de politică externă, energetică și regională după scrutinul care a pus capăt celor 16 ani de guvernare neîntreruptă ai lui Viktor Orbán.

Péter Magyar a afirmat că, deși nu are în plan să îl contacteze pe liderul de la Kremlin, nu ar refuza o discuție dacă apelul ar veni din partea acestuia. Liderul Tisza a făcut declarația în timpul conferinței de presă organizate pentru a marca succesul electoral al formațiunii sale.

„Dacă Vladimir Putin sună, voi răspunde la telefon”, a declarat el reporterilor. „Nu cred că se va întâmpla”, a subliniat el, „dar dacă am discuta, l-aș ruga să pună capăt, după patru ani, uciderilor și să încheie acest război.”

Moscova a anunțat la câteva ore după victoria lui Péter Magyar că respectă alegerile cetățenilor unguri și că se așteaptă să păstreze relații „extrem de pragmatice” cu Budapesta.

La o zi după victoria electorală, Péter Magyar a declarat că a discutat deja cu 10 lideri europeni, semnalând că noul executiv de la Budapesta va încerca să repoziționeze Ungaria pe plan extern după încheierea erei Orbán.

Politicianul a spus că vrea să consolideze relațiile cu statele vecine și să întărească poziția Ungariei în Europa. În același timp, el s-a pronunțat împotriva unei proceduri accelerate de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, argumentând că războiul aflat în desfășurare face imposibil un asemenea pas în acest moment.

În ceea ce priveșre dosarul energiei, liderul Tisza a anunțat că viitorul guvern va încerca să reducă dependența Ungariei de resursele rusești prin diversificarea surselor. În paralel, el a spus că dorește să reevalueze, împreună cu partea rusă, condițiile acordurilor energetice aflate deja în vigoare, inclusiv cele privind proiectul centralei nucleare Paks 2. Mesajul indică faptul că Budapesta nu pregătește o ruptură bruscă, ci o recalibrare a relației energetice cu Moscova.

Péter Magyar a declarat că menținerea unei relații constructive cu Statele Unite rămâne esențială pentru Ungaria, însă a precizat că nu îl va suna personal pe Donald Trump, care l-a sprijinit deschis pe rivalul său politic, Viktor Orbán.

Întrebat despre acest context diplomatic, în condițiile în care administrația americană a susținut tabăra lui Orbán, Magyar a sugerat că aniversarea a 70 de ani de la Revolta din 1956 ar putea deveni un moment potrivit pentru a primi lideri internaționali la Budapesta.

Referitor la relația cu Polonia, Péter Magyar a afirmat că are o legătură „specială” cu guvernul de la Varșovia și că își dorește ca prima sa vizită externă să aibă loc acolo, ideal la începutul lunii mai. Câștigătorul alegerilor legislative din Ungaria a glumit și pe seama președintelui polonez Karol Nawrocki, care nu l-a felicitat pentru victorie și a părut să-l susțină pe Orbán.

Tot în registru ironic, Magyar a comentat și situația celor doi foști miniștri polonezi refugiați la Budapesta pentru a evita justiția din țara lor, spunând că ar fi bine „să nu cumpere prea mult mobilier de la Ikea”, pentru a nu se instala prea confortabil.

În final, Péter Magyar a insistat asupra importanței cooperării regionale și a indicat că viitorul guvern de la Budapesta va trata Austria și alte state din Europa Centrală și de Est ca parteneri esențiali.

Prin aceste prime declarații, liderul Tisza a conturat o linie externă care combină deschiderea către partenerii occidentali, dorința de a reduce dependența de Rusia și menținerea unor canale de comunicare pragmatice, inclusiv cu Moscova, într-un moment în care noua putere de la Budapesta încearcă să definească rapid direcția post-Orbán a Ungariei.