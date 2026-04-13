Primul mesaj oficial din Rusia după alegerile din Ungaria. Moscova mizează pe relații „extrem de pragmatice”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, a declarat presei locale că Moscova se așteaptă ca relațiile „extrem de pragmatice” dintre Rusia și Ungaria să continue și sub noua conducere de la Budapesta, după alegerile parlamentare în urma cărora Viktor Orbán a pierdut puterea, după 16 ani de guvernare, relatează meduza.io.

„Ne aşteptăm să continuăm contactele noastre extrem de pragmatice cu noua conducere a Ungariei”, a spus reprezentantul Kremlinului, citat de TASS.

Acesta a declarat și că Rusia respectă alegerea făcută de cetățenii ungari, după scrutinul parlamentar în urma căruia Viktor Orbán, lider care a menținut relații cordiale cu Vladimir Putin, a pierdut categoric puterea.

Peskov a declarat că Moscova va urmări măsurile pe care le va adopta noua conducere ungară înainte de a trage concluzii mai ample privind direcția relației bilaterale.

„Probabil va trebui să avem răbdare şi să vedem ce se va întâmpla după ce vom afla ce măsuri va lua noua conducere maghiară”, a declarat Peskov.

În același timp, oficialul rus a făcut referire la declarațiile apărute după alegeri privind disponibilitatea pentru dialog între cele două capitale.

„Am auzit declaraţii privind disponibilitatea de a purta un dialog. Desigur, acest lucru va fi benefic atât pentru Moscova, cât şi pentru Budapesta”, a comentat Peskov.

Pe de altă parte, Dmitri Peskov a declarat că rezultatul alegerilor din Ungaria nu va influența evoluția războiului din Ucraina.

„Nu cred că acest lucru are vreo legătură cu viitorul conflictului ruso-ucrainean. Probabil că este vorba de procese diferite, aşa că nu văd nicio legătură aici”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a adăugat că decizia Uniunii Europene privind alocarea a 90 de miliarde de euro pentru Ucraina va fi luată în primul rând la Bruxelles.

În timpul mandatului său, Viktor Orbán a menținut o relație apropiată cu Rusia. Liderul ungar, care a ajuns ultima dată la Moscova în noiembrie 2025, a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce a acuzat Kievul că sabotează livrările de petrol rusesc către Ungaria, acuzație negată de partea ucraineană.

De asemenea, premierul ungar a amânat și, în unele cazuri, s-a opus sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei.

Ungaria a continuat să cumpere petrol și gaze din Rusia, în pofida războiului declanșat de Moscova în Ucraina, conflict despre care Orbán a declarat că nu dorește să atragă și Ungaria. În același timp, Rusia construiește o nouă centrală nucleară pentru Ungaria.