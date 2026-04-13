Péter Magyar acuză distrugerea unor documente sensibile în ministerele din Ungaria

Péter Magyar, liderul politic care urmează să devină prim-ministru al Ungariei în urma alegerilor recente, a declarat că noua administrație se confruntă cu dificultăți majore în accesarea informațiilor guvernamentale, susținând că documente importante ar fi distruse chiar în aceste zile în instituții-cheie ale statului, potrivit Nasa Niva.

Într-o conferință de presă organizată la Budapesta, Péter Magyar a afirmat că actualul ministru de externe, Péter Szijjártó, nu a dispărut din spațiul public — așa cum sugeraseră anterior unele relatări — ci se află în capitală și ar fi implicat în distrugerea unor documente considerate sensibile.

Potrivit declarațiilor lui Magyar, Szijjártó ar fi ajuns în dimineața respectivă la sediul Ministerului Afacerilor Externe împreună cu colaboratori apropiați și ar desfășura activități care vizează eliminarea unor documente legate de regimul sancțiunilor internaționale.

Afirmațiile vin într-un moment de tranziție politică majoră, după ce partidul condus de Viktor Orbán a pierdut alegerile parlamentare. În acest context, presa ungară a semnalat absența publică a lui Szijjártó în perioada imediat următoare anunțării rezultatelor.

Relațiile externe ale Ungariei, în special cele cu Rusia, au fost în mod constant un subiect sensibil în ultimii ani. Ministrul Szijjártó a fost frecvent văzut în întâlniri cu oficiali ruși, inclusiv cu Sergei Lavrov, în ciuda tensiunilor dintre Uniunea Europeană și Moscova generate de războiul din Ucraina.

Un alt punct central al declarațiilor lui Magyar vizează lipsa de transparență a fostului executiv. Acesta a afirmat că noul guvern nu dispune în prezent de informații complete privind anumite acorduri internaționale sau decizii guvernamentale clasificate.

„Nu avem o imagine clară asupra unor angajamente externe asumate de guvernul anterior. Există indicii că au fost contractate împrumuturi în condiții necunoscute, iar documentația aferentă nu este disponibilă”, a precizat el.

În acest context, liderul politic a subliniat că una dintre prioritățile imediate ale noii administrații va fi recuperarea, inventarierea și analizarea tuturor documentelor relevante pentru funcționarea statului.

Până în prezent, acuzațiile nu au fost confirmate oficial de Ministerul Afacerilor Externe ungar sau de reprezentanți ai fostului guvern. De asemenea, nu există o reacție publică directă din partea lui Szijjártó.

Situația rămâne în evoluție, iar instituțiile internaționale și partenerii europeni urmăresc îndeaproape tranziția politică de la Budapesta, în special în contextul angajamentelor Ungariei față de Uniunea Europeană și regimul de sancțiuni.