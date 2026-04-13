Duce UE o politică împotriva creștinismului? Răspunsurile date de Sever Voinescu și Dan Andronic

Duce Uniunea Europeană o politică împotriva creștinismului? O întrebare pusă la conferința de la Mănăstirea Oașa, la care au participat Sever Voinescu și Dan Andronic, difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Sever Voinescu și Dan Andronic au analizat această dilemă, oferind perspective nuanțate asupra modului în care instituțiile de la Bruxelles interacționează cu moștenirea religioasă a continentului.

Dan Andronic a punctat faptul că o acuzație generală la adresa întregii structuri europene ar putea fi exagerată. Deși există curente ideologice care promovează o agendă seculară dură, acestea nu reprezintă vocea unitară a întregului continent.

„Cred că aici e o generalizare ușor forțată. Într-adevăr, sunt forțe politice, de tip neomarxist, care într-adevăr dau ideea unui ușor ateism. Dar eu nu cred că putem extinde la nivel de Europa. Pentru că noi suntem în Europa și discutăm lucrurile astea”, a declarat Dan Andronic.

Conform acestuia, diversitatea politică de la nivelul Uniunii face dificilă catalogarea întregului proiect ca fiind unul anti-creștin, în ciuda influenței vizibile a anumitor grupuri de presiune care militează pentru o separare radicală a bisericii de stat.

Sever Voinescu a adus în discuție un argument pragmatic, amintind de sprijinul financiar important pe care Uniunea Europeană l-a oferit pentru conservarea patrimoniului religios. Exemplele oferite de acesta, de la lăcașurile de cult din România până la Muntele Athos, vin să contrazică ideea unei ostilități instituționalizate.

„La modul concret, aveți idee câte biserici și mănăstiri în România s-au refăcut cu funduri europene? Ne interzic, dar ne dau bani sau cum? Sau Muntele Athos, că e trei sferturi făcut cu fonduri europene și nimeni nu jură Uniunea Europeană mai tare decât călugării de acolo”, a explicat publicistul.

Un punct central al dezbaterii a fost legătura profundă dintre legislația europeană modernă și viziunea creștină asupra individului. Sever Voinescu a argumentat că protecția vieții private și conceptul de drepturi ale omului nu sunt invenții recente, ci rezultatul unei evoluții teologice.

„Să știți că doctrina drepturilor omului este o doctrină care s-a născut dintr-o viziune absolut creștină asupra persoanei. Teologia persoanei este un mod de a înțelege omul individu, pe lume. Probabil că nimeni nu este mai atent la dreptul la viață privată în privința reglementărilor așa cum este Uniunea Europeană”, a adăugat Voinescu.

În opinia sa, rigoarea cu care Europa reglementează giganții tehnologici, precum Google sau TikTok, prin norme precum GDPR, este o formă de protejare a demnității umane, o valoare cu rădăcini biblice profunde.

Deși formele actuale de protecție legală sunt laice, conținutul lor rămâne, în esență, unul modelat de creștinism. Sever Voinescu a explicat cum s-a produs această tranziție de la dogmă la legea civilă, proces care a permis progresul societății europene.

„Astea sunt valori secularizate. Adică din această valoare a fost extras temeiul ei creștin. Ideea că Dumnezeu a făcut lumea, ideea că Dumnezeu ne-a făcut așa, așa, așa. Și am preluat, dacă vreți, conturul, cu toate nuanțele lui. Pe care l-am pus în lege. Și în felul ăsta, civilizația noastră a mers înainte”, a concluzionat Sever Voinescu la Mănăstirea Oașa.