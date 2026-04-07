A ajuns la fundul cardului sau cum a descoperit Lucian Mândruță conspirația mileniului!

Lucian Mîndruță este un om recunoscut pentru pozițiile sale deloc creștine. Este un demn reprezentant al neomarxismului, deși are și latura capitalistă bine dezvoltată! Altfel cum credeți că face bani? Ținând conferințe pe bugetele multinaționalelor!

Dar pentru asta trebuie să fii amuzant și interesant pentru management și marea masă a celor care dau câte 2 euro pe SMS. Să fie clar, și eu dau, dar la o fundație și la Catedrala Mântuirii Neamului. Deci (aproape) sunt în publicul-țintă.

Ce face Lucian Mîndruță când nu mai are idei? Scotocește în arhivă, dă peste Scânteia anilor '50 unde scria cu mânie proletară împotriva popilor, Silviu Brucan, mentorul stalinist care l-a format de mic. Și i se aprinde beculețul. Care tot mic ai rămas...

Se uită omul nostru la o catedrală (deloc întâmplător, din București, fix în inima Capitalei) și, brusc, este lovit de o revelație mistică. Pe un ton plin de suspiciune bovină (pardon, fină!) influencerul de serviciu se întreabă, frământat de grija națiunii, dacă nu cumva aurul de pe turlele Catedralei și de pe veșmintele preoților e o coincidență cam prea mare în raport cu „un anume partid similar vopsit”. Evident, bate apropouri adânci către AUR.

Lucică. ai dat lovitura, ai destructurat complotul! Dan Brown e un fraier, nu a văzut potențialul unei asemenea scenariu. Ingrediente simple: Biserică-Credință-Politică, exact în Săptămâna Mare!

Dar stai puțin, că nu-i numai asta! Să-ți extindem puțin orizontul, dacă tot am intrat în logica asta. Catedralele din Apus sunt pline de statui de aur masiv, nici măcar doar aurite, așa cum e turla din București! Este absolut evident, pentru orice ochi antrenat, că arhitecții bizantini și constructorii spanioli și italieni îl așteptau pe (George) Simion de vreo 1.500 de ani!

Dar, aplicând această logică absolut impecabilă, servită fierbinte și exact pe gustul trotinetiștilor gata să dea share la orice aberație care le confirmă fobiile, putem trage niște concluzii la fel de revelatoare pentru restul clasei politice.

Cerul senin din luna mai este, în mod evident, o campanie electorală mascată și nerușinată pentru PNL. Au dat liberalii cu bidineaua pe bolta cerească, doar-doar mai cresc în sondaje. Ieftin, așa cum îi place lui Bolojan...

Roșul de la semafor și roșiile din supermarketuri? Clar, sunt agenți acoperiți care fac propagandă subliminală pentru PSD. Grindeanu controlează traficul și aprozarul!

Iar pădurile patriei susțin clar UDMR-ul de mii de ani, că doar n-or fi verzi degeaba! Maghiarii au plantat primii brazi încă din neolitic, cu scop clar electoral. Că nici Kelemen Hunor nu-i vreun fraier...

Cât despre albastrul intens, culoarea de suflet a dragilor noștri USR-iști... Aici conspirația atinge cote teologice maxime. Să ne amintim că în tradiția creștină, atât în cea ortodoxă, cât și în cea catolică, culoarea albastră este asociată în mod fundamental cu Fecioara Maria. Deci, e limpede ca lumina zilei: la fiecare sărbătoare, preoții fac reclamă ascunsă, sub patrafir, pentru USR. Până și cerul e cu ei, nu-i așa?

Dar acum vin cu dezvăluirea bombă! Lucian, cred că nici nu știi că Dominic Fritz poartă o ciliciul (vezi P.S.), seara, sub pijama, iar Oana Țoiu își face cruce cu limba-n gură. Fără motiv, din când în când...

Așa arată analiza politică unui neomarxist care a cam ajuns la fundul sacului. Când nu mai ai idei, devii disperat și te apuci să vânezi conspirații prin turlele bisericilor și să inventezi legături între tradiția milenară a creștinismului și siglele de partid apărute alaltăieri.

Arde-i pe fraieri, Lucică! Dă-le să citească, că oricum înghit orice pe nemestecate!

P.S.: Ciliciul (Cilicium) O bandă de sârmă cu țepi mici, orientați spre interior, care se strânge de obicei pe coapsă sau în jurul taliei. Aceasta este forma cea mai cunoscută în epoca modernă, fiind menționată frecvent în contextul unor organizații precum Opus Dei.