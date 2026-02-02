Marea Britanie vrea să se apropie tot mai mult de UE în domeniul apărării

Marea Britanie are de gând să coopereze tot mai strâns cu Uniunea Europeană la nivel de apărare, după cum a anunțat premierul Keir Starmer. El a făcut referire mai ales iniţiativa SAFE, la care Londra nu a aderat până în acest moment, conform Reuters.

Oficialii britanici și cei ai UE nu au reuşit în finalul anului trecut să ajungă la un punct comun în ceea ce privește participarea insularilor la programul SAFE al UE, dotat cu 150 miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru proiecte de înzestrare militară.

Negocierile s-au împotmolit atunci când a venit vorba despre participarea financiară cerută Regatului Unit, de până la 6, miliarde de euro. Și care a fost considerată prea mare de către guvernul britanic.

Comisia Europeană examinează acum lansarea unei a doua ediţii a schemei de împrumuturi SAFE. Întrebat dacă Marea Britanie va încerca să se alăture celei de-a doua ediţii, Starmer a spus că Europa trebuie să facă mai mult pentru a se reînarma.

„Sunt de părere că în materie de cheltuieli, de capacităţi şi de cooperare, trebuie să facem mai mult împreună. Iar aceasta ar trebui să ne aducă să examinăm dispozitive precum SAFE şi altele, pentru a vedea dacă nu există un mod de a lucra mai strâns împreună”, le-a declarat Starmer jurnaliştilor la revenirea din China săptămâna trecută. Declaraţiile au fost făcute publice ieri.

După ce a ajuns la guvernare în iulie 2024, liderul laburist încearcă o apropiere de UE. La primul summit bilateral din primăvara lui 2025, cele două părţi au încheiat un nou parteneriat strategic, ce prevede în special o colaborare mai strânsă în materie de apărare şi securitate, precum şi o relaxare a constrângerilor în comerţul cu produse alimentare.

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, vine azi la Londra, unde va discuta cu mai mulţi miniştri britanici, înaintea unui summit bilateral prevăzut mai târziu în acest an.