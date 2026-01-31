Decizie surprinzătoare luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin (23 de ani) nu va mai pleca în această iarnă de la Tottenham, după ce londonezii l-au pus pe lista de transferuri. Internaționalul român va încheia actualul sezon la formația cu care se află sub contract și care nu a reușit să-l vândă în ultimele săptămâni, deși a negociat intens cu mai multe formații. Conform ziaristului italian Mirko Di Natale oficialii lui Tottenham au hotărât că Drăgușin reprezintă o situație de criză.

În condițiile în care doi dintre fundașii centrali, Ben Davies și Micky van de Ven, s-au accidentat și sunt indisponibili. Internaționalul român a fost aproape să ajungă la AS Roma, apoi la RB Leipzig. Italienii l-au vrut însă sub formă de împrumut până la vară. Iar la finalul stagiunii urmau să decidă dacă îl cumpără definitiv. Însă, londonezii nu au fost de acord cu această propunere.

Au fost deschise negocieri cu cei de la Leipzig, dar Drăgușin nu a ajuns să evolueze în Bundesliga și va sta pe loc.

Cuu o situație incertă, fundașul central a avut timp să se ocupe și de viața personală și s-a căsătorit civil în această lună cu Ioana Stan. După petrecere, el a plecat urgent la Londra, alături de impresarul său, Florin Manea, pentru a discuta despre transferul de la Tottenham.

Echipa românului are din nou un sezon submediocru și se află pe locul al 14-lea cu 28 de puncte, în Premier League, după disputarea a 23 de etape.

Drăgușin a fost transferat de Tottenham în 2024, de la Genoa și a jucat 26 de partide în Premier League, fără să devină om de bază la gruparea londoneză.