Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 noiembrie 2025. Jupiter și Yeti

Pe 3 noiembrie s-au născut împăratul Mutsuhito Meiji Tenno, Andre Malraux, Charles Bronson, Monica Vitti, Gerd Muller, Iulian Mihu, Marcel Anghelescu, Nicolae Dragoş, Paul Cornea, Traian Demetrescu.

Nimic în „Kalendar” iar în calendarul creştin avem brelanul ierarhic duhovnicesc complet, un episcop, Achepsima (sper să-l fi scris corect), un preot, Iosif şi un diacon, Aitala. Păcat că frumosul prenume Iosif este uitat, a devenit mai mult nume de familie. Trece vremea, trece...

După Soare, Jupiter este cel mai masiv obiect din sistemul nostru solar. În interiorul său ar putea încăpea peste 1.000 de Pământuri. Iar acum, un nou studiu a dezvăluit cum puternicul Jupiter a protejat micul nostru Pământ în primii ani ai sistemului solar.

Noi cercetări arată că Jupiter a servit drept arhitect al sistemului solar timpuriu, creând condițiile care au permis existența Pământului așa cum îl știm.

La sfârșitul lunii trecute, oamenii de știință de la Universitatea Rice au declarat că au efectuat simulări de ultimă generație ale primilor ani ai sistemului solar. Aceste simulări au dezvăluit cum creșterea rapidă a unui Jupiter tânăr a perturbat discul de gaz și praf care înconjoară steaua noastră, conducând materialul care formează planetele în benzi dense. Studiul arată că gravitația marii planete Jupiter, a determinat apariția planetelor interioare, Marte, Pământul, Venus și Mercur și a împiedicat căderea spiralată către Soare. Puternica gravitație a lui Jupiter s-a mai evidențiat într-un fel. A distrus sau nu a lăsat să se formeze o planetă stâncoasă, între Jupiter și Marte. Este ceea ce numim Centura Asteroizilor.

Astronomii știu că planetele pot exista în sisteme stelare duble sau binare, unde 2 stele orbitează una în jurul celeilalte. De obicei, planetele orbitează fie una dintre stele, fie se învârt în jurul ambelor pe o orbită mai mare. Acum, cercetătorii au descoperit un nou tip de sistem planetar binar. Există 3 planete de mărimea Pământului. Două dintre planete orbitează una dintre stele, iar a treia planetă orbitează a doua stea .

Se pare că, configurațiile cosmice sunt fără limite, dar viața poate apărea numai în anumite condiții. Cum este Voința Domnului!

În altă ordine de idei sau în aceiași, recent, presa pentru tineret din Dușanbe a informat, că, undeva, la poalele Himalaiei, în Nord, în Pamir, a fost văzut din nou “Yeti - abominabilul om al zăpezilor”. Probabil că teribila iarna siberiană, instalată anul acesta mai devreme, l-a forţat pe “vărul” nostru să coboare de pe Acoperişul Lumii, unde şi gradele termometrului îngheţaseră, în urma frigului cosmic din zilele acestea.

Câteva tomberoane de gunoi inspectate, un depozit de alimente pentru animăluțe, prădat, şi multe, multe urme, sunt tot ce a lăsat în urmă Yeti – abominabilul om al zăpezilor, în stilul urșilor noștri cinstiți și de bune maniere. Dar, de ce „abominabil”?

Termenul aparţine unui jurnalist indian al ziarului de limbă engleză “Statesman”, ce apărea la Calcutta, în anul 1921. În acel an ziaristul indian asistă la conferinţa de presă a colonelului Howard-Bury, care se întorcea din Himalaia, sigur, fără să ajungă în vârf. Exploratorul şi alpinistul englez povesteşte că ajungînd la altitutinea de 6.000 de metri, unul dintre „şerpaşi” (calăuze şi hamali locali din Nepal, aclimatizaţi cu altitudinea înaltă) i-a atras atenţia asupra unei siluete vag umane ce se mişca cu repeziciune la cîteva sute de metri în faţa coloanei alpiniştilor. “Ce este, un om ?”, întreabă ofiţerul englez. “Nu om, sahib. Yeti!“ – i se răspunde.

Howard-Bury nu are nici o idee despre…Yeti; se uită lung şi cu invidie la forma, ce i se părea gigantică, apreciindu-i viteza de deplasare, în timp ce el şi şerpaşii erau condamnaţi la o înainatre penibil de înceată, din cauza lipsei din ce în ce mai sufocante a oxigenului. Exploratorul nu îşi aminteşte alte amănunte, în afara faptului ca omul zăpezilor părea că este acoperit cu o blană roşcată şi că lăsa urme uriaşe pe zăpadă, similare cu cele umane dar avînd o lungime de aproape 50 de centimetri.

Nemulţumit de insuficienţa informaţiilor furnizate de gentlemenul englez, ziaristul indian (care se pare că se numea Raj) face o anchetă pe cont propriu. Pe vremea aceea documentaţia şi investigaţia puteau însemna şi o expediţie de două luni în Tibet, nu ca în ziua de astăzi cînd se ia de bun tot ce se găseşte pe Internet.

Indianul, la faţa locului, constată că Gin-Sung, Kang-Mi, Mi-Go, Shupka, Meti sau Yeti este un personaj folcloric binecunoscut, un fel de bau-bau local, cu care mamele din Tibet, Nepal, Pamir, Sikkim şi Bhutan îşi speriau copii neascultători. Toate denumirile înseamnă cam acelaşi lucru “omul munţilor de zăpadă”. În nepaleză, de exemplu, “Ye” înseamnă om iar “ti”, înseamnă munţi înalţi, acoperiţi cu zăpadă veşnică. Nostim! Nu prea, dacă ne gîndim că tibetanii au nu mai puţin de 15 cuvinte pentru “munte” şi 11 cuvinte pentru „zăpadă”. Foarte normal pentru o ţară situată pe Chomolugma, Muntele Zeilor.

Ziaristul indian, pe baza relatărilor lui Howard-Bury şi a propriilor investigaţii, scrie cu mult talent un articol în “Statesman”, pe care îl intitulează “Yeti – The Abominable Snowman”, Yeti – abominabilul om al zăpezilor. Din nou, de ce „abominabil”? Răspunsul a fost găsit recent.

Odată cu publicarea postumă a unui jurnal al directorului ziarului “Statesman”. El povesteşte că tînărul său coleg, căruia îi spune Raj, nu a dormit nopţi întregi căutînd un titlu percutant pentru excelentul articol pe care îl scrisese. Îi trebuia un epitet, un adjectiv folosit şi la modă în cercurile selecte vorbitoare de limbă engleză. Aşa s-a oprit asupra cuvîntului „abominable” – oribil, îngrozitor. Era exclamaţia favorită a unui foarte tînăr coleg, proaspăt întors de la studii de la Oxford, epitet foarte la modă pritre tinerii „fiţoşi” de atunci. Titlul face epocă, fiind reluat de toate ziarele şi gazetele importante, pe tot mapamondul şi astfel este impus publicului!

Așa cum extrem de important este să avem speranță, cât timp mâine este o altă zi !

BERBEC De multe ori lucrurile sunt dezarmant de simple! Astăzi urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie, nu te complica inutil. Lasă analizele complexe şi filosofia pe altă dată...omeniile favorizate astăzi sunt cele ale finanţelor domeniului în care activezi. Eşti ca un strateg de birou: cu toate că ai idei sclipitoare nu ai nici cheful şi nici putinţa să le pui în practică. Cu toate că este o zi fastă, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuti, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon!

TAUR În acestă zi de luni, ziua Lunii, e bine să eviţi subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte excat ceea ce cred alţii că le datorezi, sentimental vorbind! Posibile mici disensiuni, dimineaţa! Domeniul favorizat de stele este cel al relaţiilor sociale. Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri… Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi.

GEMENI Mai este destul până la Crăciun, dar tu, în sufletul tău, tare ai dori multă veselie şi bucurie. Trebuie să mai fie cineva cu aceleaşi dorinţe nevinovate, dar legitime. Caută şi vei găsi! Ziua de astăzi se anunţă liniştită – poate este un prilej, rar de altfel, să te gândeşti la tine şi la interesele celor dragi. Vitalitatea ta se situază la un nivel acceptabil, totuşi, trebuie să mai lucrezi la forma fizică şi să dai jos kilogramele în plus. Ceva mişcări în faţa ferestrei deschise, dimineaţa, atenţie să nu răceşti. Sau poţi fugi cu căţeluşul prin parc! Dacă nu ai căţeluş, doar fugi!

RAC Nu vei regreta, pentru că, demult, şi alţii au avut problemele tale, şi aşa poţi să fii sigur că există soluţie la situaţia ta! Lumea merge înainte, viaţa nu ia prizonieri, nu rămâne în urmă! Horoscopul tău este aproximativ favorabil. Dar, atenţie la sănătatea ta şi a celor din jur. Poţi să găseşti mici prilejuri să-ţi rotunjeşti veniturile. Trebuie să faci bani cum ai mai făcut, orice inovaţie, orice noutate este dăunătoare. Deci, protejează-ţi sănătatea, evită oboseala şi fii selectiv în ceea ce mănânci.

LEU Dedică ziua rezolvării problemelor importante de relaţii umane, însă nu forţa pentru o rezolvare rapidă. Lasă timpul să lucreze. Conjunctura astrologică arată că timpul lucrează pentru tine! Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi că nu reuşeşti, schimba modul de abordare! Pe total o zi cam monotonă, lipsită de nerv, care nu te motivează. Atenţie, astfel de zile sunt periculoase pentru că îţi adorm atenţia!

FECIOARĂ În acestă zi de luni eşti în plină formă! După program, te poţi distra, sau să-ţi pregăteşti garderoba pentru sezonul de iarnă. Liberul arbitru prevalează, nimic nu este obligatoriu astăzi! Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara favorabilă relaţiilor sociale sau de amor – poate un spectacol, poate o cină în doi. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri!

BALANŢĂ Spune ce ai de spus! Civilizat, politicos, dar spune odată! Nimeni nu o să ghicească ce vrei, de fapt, iar pe de altă parte nepăsarea, egoismul şi nesimţirea au devenit virtuţi naţionale! Eşti deosebit de inspirat în afaceri, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Soarele şi Marte ghideză acţiunile tale în sensul cel bun.

SCORPION O conjunctură complexă, cu multe aspecte, te îndeamnă la mai multă discreţie şi la o anumita diplomaţie cu cei din jur, dar mai ales cu cei din familie, cu cei dragi. Zâmbeşte şi taci! O zi bună pentru că regăseşti un obiect sau o relaţie care s-a pierdut sau s-a eclipsat. Cu o conjunctură îndoielnică, nu te baza foarte mult pe intuiţie, totuşi ideile îţi vin foarte repede – găseşti soluţii şi legături la toate situaţiile prezentate astăzi. Astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică.

SĂGETĂTOR În dezacord cu unii dintre colegii tăi, cu cei din jur, lupţi din greu ca să-ţi afirmi ideile, pe care tu le consideri corecte şi avantajoase! Ca să câştigi, ai nevoie de câţiva aliaţi! Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

CAPRICORN Dimineaţa dai dovadă de o combativitate, de o energie, deosebită. Este mai rar la Capricorni, care s-au născut, zodiacal vorbind, obosiţi şi comozi! Astăzi nu da şi nu lua bani cu împrumut! Siguranţa pentru propria persoană este principala ta preocupare, dar această grijă permanentă se extinde şi la părinţi, copii, soţ, soţie, partener de viaţă, căţeluş şi pisoi. Este foarte bine, acest lucru te ţine alert şi te motivează, dar nu trebuie să exagerezi. Iar astăzi nu trebuie să exagerezi!

VĂRSĂTOR Nu poţi să rezolvi singur toate problemele pe care le ai! Organizează-te, fă o listă de priorităţi şi... cere ajutor! Astăzi începe cu situaţiile simple şi urgente. Cele legate de bani! O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care poţi să le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. De cand nu ai mai fost la teatru? Dar la un cabaret bun, de tip parizian? Nu lăsa viaţă să treacă, lasă motivul că nu ai bani, de fapt nu vrei!

PEŞTI Astăzi, comunicarea nu e domeniul în care excelezi, aşa că mai bine taci! Nu folosi cuvinte complicate şi nu te implica în discuţii interminabile. Peştele este o vieţuitoare foarte tăcută! Amintirile te emoţionează dar, mai ales, te motivează. Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa minte din interes, sau din prostie, sau din amândouă motivele!