Meciurile din play-off-ul Conference League au fost trase la sorți. Când vor începe 

Meciurile din play-off-ul Conference League au fost trase la sorți. Când vor începe
Tragerea la sorți pentru play-off-ul eliminatoriu din UEFA Conference League a avut loc vineri, la sediul UEFA de la Nyon, fază în care sunt implicate echipele clasate pe locurile 9–24 în grupă.

Cum au fost alese perechile

Evenimentul organizat la sediul UEFA a început la ora 14:00, iar la tragerea la sorți a participat ca asistent fostul fundaș francez William Gallas, care a jucat la Chelsea, Arsenal și Tottenham.

Împerecherea cluburilor la tragerea la sorți s-a făcut în funcție de pozițiile ocupate în clasament, astfel: locurile 9/10 au fost puse față în față cu 23/24, 11/12 cu 21/22, 13/14 cu 19/20, iar 15/16 cu 17/18.

Meciurile din manșa tur sunt programate pe 19 februarie, în timp ce partidele retur vor avea loc o săptămână mai târziu, pe 26 februarie. Finala competiției este programată pe 27 mai, la Leipzig.

Meciurile din play-off-ul Conference League

Confruntările care se vor disputa pe 19 şi 26 februarie:

  • KuPS Kuopio (Finlanda) - Lech Poznań (Polonia)
  • Zrinjski (Bosnia) - Crystal Palace (Anglia)
  • Shkëndija (Macedonia de Nord) - Samsunspor (Turcia)
  • Sigma Olomouc (Cehia) - Lausanne-Sport (Elveţia)
  • Noah (Armenia) - AZ Alkmaar (Ţările de Jos)
  • Jagiellonia (Polonia) - Fiorentina (Italia)
  • Drita (Kosovo) - Celje (Slovenia)
  • Omonia (Cipru) - Rijeka (Croaţia)

În optimile competiției s-au calificat deja AEK Atena din Grecia, AEK Larnaca din Cipru, Mainz din Germania, Raków din Polonia, Rayo Vallecano din Spania, Șahtior Donețk din Ucraina, Sparta Praga din Cehia și Strasbourg din Franța.

Universitatea Craiova, eliminată la limită din cursa pentru faza eliminatorie

Universitatea Craiova, singura reprezentantă a României în faza ligii, a ratat calificarea în play-off-ul competiției, după înfrângerea din ultimul meci, scor 2-3 cu AEK Atena. Echipa a încheiat competiția pe locul 25, la un singur loc sub pozițiile care asigurau accesul în faza eliminatorie.

Totuși, în competiție se află trei jucători români: Bogdan Racovițan, de la Rakow, Răzvan Marin, de la AEK Atena, și Andrei Rațiu, de la Rayo Vallecano. Echipele tuturor celor trei au obținut calificarea directă în optimile competiției.

