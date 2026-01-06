Cristiano Bergodi, fără un obiectiv precis la „U” Cluj. Italianul gândește sentimental

Cristiano Bergodi (61 de ani) nu simte presiunea unui obiectiv anume la „U” Cluj. Antrenorul italian a explicat că oficialii grupării ardelene nu i-au impus calificarea în play-off-ul Superligii. Dar, și el, și elevii săi se gândesc să ajungă în faza superioară a competiției interne. Deocamdată, după disputarea a 21 de etape, clujenii sunt pe locul al 7-lea al clasamentului cu un total de 33 de puncte. Tot atât are și Oțelul Galați, aflată pe 6, ultima poziție ce duce în play-off.

„Da, urmează bătălia pentru play-off, sunt 5-6 echipe, va fi greu, foarte greu, urmează 9 meciuri, 9 finale. Nu e un obiectiv trasat de conducători pentru mine, dar este un obiectiv, în inima noastră ne gândim să ajungem în play-off, avem șanse să luptăm în aceste 9 finale.

Când am venit nu aveam multe puncte, nu a fost ușor, dar avem șanse să mergem în play-off, așa că o să luptăm. Nu știu câți jucători îmi trebuie, nu am nevoie de jucători acum, am nevoie de liniște pe teren. Sunt mulțumit de ce am făcut în două luni de când am venit, de acest grup, de jucători, nu am nevoie de cine știe ce”, a spus Bergodi în cantonamentul pe care echipa sa îl efectuează în Antalya.

Marți, clujenii au pierdut amicalul cu turcii de la Fatih Karagumuruk, scor 1-2.

„Mă gândesc ce e și la CFR, un club mare, a câștigat titlul, Pancu face o treabă bună, pun și CFR în lupta pentru play-off. În fotbal vorbește toată lumea, orice e corect, dar CFR are șanse, antrenor bun, grup valoros, lot competitiv, va fi o luptă incredibilă.

Noi am întâlnit Dinamo, vom întâlni Rapid, dar pentru titlu, eu recunosc că Universitatea Craiova mi s-a părut cea mai importantă în luptă, mai ales cum a jucat acolo la noi. Și FCSB are un lot competitiv, o să intre sigur în play-off.

Dar, Craiova, cu tot respectul pentru celelalte, mi se pare cea mai bună. Nu am jucat încă cu Dinamo, vom vedea. În 2026 îmi doresc un loc în play-off, ceva bun pentru U Cluj, sunt mulțumit de ce am găsit la echipă, avem un an întreg, sper să fac o echipă foarte bună, care să se întoarcă în cupele europene”, a mai precizat tehnicianul italian.