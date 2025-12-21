Ludovic Orban, despre absorbția partidului Forța Dreptei în PNL: Poate urma pasul decisiv

Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că ar putea urma „pasul decisiv” înspre PNL. „În campania de la Bucureşti am făcut un prim pas spre PNL. Poate urma pasul decisiv”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fostul consilier al președintelui Nicușor Dan și fost lider PNL, care s-a opus alianței cu PSD, a transmis un mesaj cu subînțeles.

Ludovic Orban a condus PNL din 2017 până în septembrie 2021, perioadă care s-a încheiat după ce a pierdut competiția internă pentru funcția de președinte în fața lui Florin Cîțu. În noiembrie 2021, după aproape 30 de ani în PNL, Orban a demisionat din partid și, împreună cu alți 15 parlamentari, a fondat Forța Dreptei.

Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a declarat recent că susține absorbția partidului condus de Ludovic Orban în PNL. El a menționat că nu vede nicio problemă în a discuta această posibilitate imediat după Anul Nou.

„Consider că, după anii pe care i-a petrecut în PNL, după ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, dar şi prin susţinerea care i-a acordat-o domnului Ciprian Ciucu, nu văd o problemă ca, imediat după Anul Nou, să putem discuta şi să vedem în ce condiţii se poate face acest lucru”, a spus premierul.

El a subliniat că un astfel de demers presupune o decizie asumată de ambele partide și că subiectul va fi discutat în perioada următoare, cel mai probabil la nivelul fiecărei formațiuni. Totodată, Bolojan a comentat nemulțumirile exprimate în PNL legate de o posibilă revenire a lui Ludovic Orban în partid.

„Să nu uităm că în niciun partid nu vom avea o unanimitate de păreri vis-a-vis de o persoană sau alta. Să nu uităm modul în care Ludovic Orban a pierdut preşedinţia PNL şi în ce context s-a întâmplat acest lucru şi plecarea dânsului. Dacă eu n-aş fi îngrijorat pe tema asta, nu ştiu de ce ar fi alţii îngrijoraţi, că înţeleg că primul lucru aşa, înţeleg că s-a spus, ar fi să înceapă să îl schimbe pe preşedinte. Dar eu nu sunt îngrijorat pe tema asta”, a mai explicat Bolojan.

Întrebat dacă nu se teme că Ludovic Orban l-ar putea sabota, premierul a declarat: „N-am niciun fel de problemă pe tema asta. Vă rog să mă credeţi că dacă nu eram chemat, după rezultatul de la prezidenţiale din toamna anului 2024, nu aş fi dorit să vin preşedintele PNL”.