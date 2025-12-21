Bolojan, mesaj de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: După 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat

De iZiua Memoriei Victimelor Comunismului, premierul Ilie Bolojan îi îndeamnă pe români să nu se lase „tentaţi de nostalgii periculoase sau de încercări de a minimaliza crimele regimului comunist”. În mesajul transmis pe 21 decembrie, șeful Executivului a subliniat că România mai are multe de corectat.

„Astăzi îi comemorăm pe cei care au fost victime ale comunismului şi pe cei care au avut curajul să se ridice împotriva unei dictaturi care a distrus vieţi şi a încălcat sistematic drepturile oamenilor. În 21 decembrie 1989, revolta începută la Timişoara a ajuns la Bucureşti şi a dus, în cele din urmă, la căderea regimului comunist”, spune premierul.

Bolojan afirmă că, datorită sacrificiului victimelor, România este astăzi o ţară liberă, în care cetăţenii pot vota, se pot exprima liber şi îşi pot decide viitorul. El adaugă că mulţi dintre români au trăit acele vremuri şi cunosc exact ce a însemnat lipsa libertăţii, frica şi abuzul de putere.

Șeful Executivului mai spune că, odată cu Revoluţia din 1989, România și-a regăsit drumul către democraţie și libertate.

„Nu totul a fost făcut corect şi nu toate problemele au fost rezolvate, dar direcţia este spre o ţară democratică. După 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat. Este important să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului”, explică premierul.

El avertizează că România se confruntă cu provocări reale, într-un context de securitate complicat, dar și cu probleme interne serioase, inclusiv dezechilibre bugetare și slăbiciuni structurale.

Premierul Ilie Bolojan susține că ieşirea din provocările actuale cere responsabilitate, onestitate şi decizii ferme.

„Soluțiile ţin de responsabilitate, onestitate şi decizii ferme. Dacă vom reuşi să întărim încrederea oamenilor în stat, să punem ordine în finanţele publice şi să susţinem dezvoltarea economică în mod echilibrat, atunci vom putea spune că sacrificiul celor care au murit pentru libertate nu a fost zadarnic”, conchide premierul Ilie Bolojan.