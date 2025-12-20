„Sirenele libertății” au răsunat la Timișoara, la 36 de ani de la Revoluție

Sirenele au sunat sâmbătă, la prânz, în municipiul Timișoara, marcând momentul în care orașul de pe Bega s-a declarat liber de comunism. „Pentru Timișoara, luna decembrie reprezintă un reper esențial al memoriei colective”, a anunțat, vineri, primăria orașului, într-un comunicat.

Sute de oameni au participat sâmbătă, la Timișoara, la evenimentele care marchează 36 de ani de la momentul în care orașul a devenit primul din România declarat liber de comunism.

„Pentru Timișoara, luna decembrie reprezintă un reper esențial al memoriei colective, fiind perioada în care sunt comemorați eroii-martiri ai Revoluției din Decembrie 1989, dar și momentul în care orașul a devenit primul oraș liber de comunism din România, asumându-și un rol decisiv în declanșarea eliberării întregii țări”, a anunțat, vineri, primăria orașului.

La ora 12:00, sirenele din oraș au fost puse în funcțiune, fiind un moment simbolic, care „marchează eliberarea Timișoarei și omagiază curajul celor care au luptat pentru libertate și demnitate”.

Evenimentul, descris de primărie drept un „moment de reculegere și omagiu” are rolul de a onora și reafirma valorile pentru care oamenii s-au luptat, respectiv libertatea, solidaritatea și respectul pentru drepturile omului.

În noaptea de 16 spre 17 decembrie 1989, zeci de tineri au fost arestați, urcați în camioanele armatei și duși la arestul Miliției pentru audieri. A doua zi, pe 17 decembrie, la ora 17:00, în oraș s-au auzit primele focuri de armă.

În aceeași seară, la București, Consiliul Politic Executiv a aprobat reprimarea în forță a manifestanților din Timișoara, pe care i-a etichetat drept trădători. La Procuratura Militară Timișoara au fost înregistrați atunci 66 de morți și 196 de răniți.

Un grup de revoluționari a urcat în balconul Operei și a transmis revendicările timișorenilor: demisia lui Ceaușescu și a guvernului, organizarea de alegeri libere și tragerea la răspundere a celor care au ordonat să se tragă în oameni. Din 2019, ziua de 20 decembrie este declarată Ziua eliberării Timișoarei de sub comunism.