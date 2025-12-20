20 Decembrie 1989. Proclamația de la Timișoara și furia disperată a lui Ceaușescu: cere URSS retragerea agenților secreți

Ziua de 20 decembrie 1989 reprezintă momentul de fractură definitivă a regimului comunist în România. În timp ce în restul țării tăcerea era încă regula, în Banat se scria deja actul de deces al totalitarismului.

A fost ziua în care Revoluția a căpătat o voce politică clară, iar Nicolae Ceaușescu, izolat internațional și contestat de propriul popor, a încercat ultima și cea mai periculoasă carte: asmuțirea românilor contra români. Era încă plecat în Iran, într-o vizită lipsită de miză.

Până la prânz, Timișoara devenise de necontrolat pentru regim. Este momentul în care se declanșează o mișcare muncitorească, de revoltă. Curțile întreprinderilor erau pline, muncitorii plănuiau un marș organizat, dar frica încă plutea în aer. Ceea ce îi unea era revolta împotriva autorităților care omorâseră oameni, care furaseră cadavrele celor uciși.

Declanșarea marșului de protest vine de la Întreprinderea Optică Timișoara, o întreprindere militarizată, al cărei șef era un colonel de armată, Ioan Pastiu. De altfel acesta avea să explice procurorilor militari care au anchetat ulterior că le-a transmis muncitorilor că “nimeni nu se va opune să iasă la manifestație, deși ar fi mai bine ca nemulțumirile și doleanțele să-și exprime acolo, în unitatetație, deși ar fi mai bine ca nemulțumirile și doleanțele să-și exprime acolo, în unitate”.

Primarul orașului, Moț, îl sună imediat și îi cere se întoarcă oamenii din drum. Directorul a s-a prefăcut că se duce spre ei, dar s-a întors în birou. Mai mult a fost sunat de ofițerul de Securitate al întreprinderii care a spus că îi cere să nu-și facă probleme, doar să ia măsuri să nu se întâmple vreo catastrofă cu întreprinderea.

După ce au ieșit muncitorii de la întreprinderea optică, apar în stradă și cei de la Electrotimiș și AEM. O iau spre Fabrica Banatul, adunând pe drum muncitori de la fabrică de autoturisme, de la cea de detergenți, Azur, și mai apoi pe cei de la Cooperativa Progresul și Guban. Era deja o mulțime de câteva zeci de mii de oameni, care se îndreaptă nu spre centru orașului, ci spre zona în care se afla Consulatul iugoslav ca să arate ce se întâmplă. Două coloane mari se unesc în zona Gării de Nord, pe podul de peste Bega. Prim-secretarul de partid Radu Bălan dă ordin să se monteze stații pe clădirea Comitetului Județean de partid.

Elena Ceaușescu, de la București, în jurul orei 10:30, cere organizarea unor contramanifestație. Însă nimeni nu se prezintă, așa că inițiativa este abandonată. Mai mult, în fața valului popular care a umplut orașul, oamenii se urcă pe TAB-uri, iar generalul Ștefan Gușă după ce se consultă cu Vasile Milea dă ordin ca TAB-urile să-i transporte pe manifestanți spre centrul orașului.

După aceea, generalul Ștefan Gușă a ordonat retragerea armatei în cazărmi, iar zeci de mii de oameni au ocupat Piața Operei.

Acolo se va desfășura cea mai importantă manifestație. Urcat sus în balconul Operei, revoluționari găsesc instalată o stație de amplificare, culmea pregătită de reprezentantul Partidului Comunist care decisese să instaleze stații de amplificare în trei locuri: la Operă, în fața Comitetului Județean de Partid și pe stadionul 1 Mai.

Lui Radu Bălan era frică că o nouă devastare a sediului PCR va declanșa furia lui Ceaușescu așa că încerca să canalizeze manifestanții cât mai departe de el.

Din balconul Operei, transformat în tribună a democrației, s-a constituit Frontul Democratic Român (FDR). Lideri precum Lorin Fortuna, Claudiu Iordache și Ioan Chiș au început să coordoneze mișcarea, transformând strigătul de disperare într-un program politic clar. Proclamația FDR nu cerea doar mâncare sau căldură, ci puncte radicale:

Demisia imediată a lui Nicolae Ceaușescu și a guvernului. Organizarea de alegeri libere. Libertatea absolută a presei, radioului și televiziunii. Eliberarea deținuților politici și returnarea corpurilor celor uciși pentru a fi îngropați creștinește. Reforma învățământului și trecerea la o economie de piață.

Sosiți de la București, primul-ministru Constantin Dăscălescu și Emil Bobu încearcă să vorbească din balconul Comitetului Județean de Partid în fața a 10.000 de oameni. Este huiduit, iar atunci că reușește să vorbească nu transmite nimic...decât că a venit să analizeze și să rezolve problemele Timișoarei și că lumea trebuie să plece la locul de muncă. De fapt, Dăscălescu trăgea de timp în așteptarea întoarcerii lui Nicolae Ceaușescu din Iran.

La Arad, presiunea creștea de la o oră la alta. Deși oficial orașul era sub stare de asediu, muncitorii se pregăteau de ieșirea masivă de a doua zi. Generalul Ilie Ceaușescu încerca să convingă armata locală că țara este invadată de trupe speciale străine, însă realitatea din stradă era cea a unor vecini și colegi care cereau libertate.

Cea mai bizară tentativă de represiune a venit din partea Securității județene. Colonelul Dumitru Rășină a propus „neutralizarea” manifestanților prin oferirea de sucuri și apă în care să fie dizolvate laxative puternice.

Planul, de un cinism grotesc, a eșuat doar din cauza ineficienței logistice a sistemului — nu s-au găsit cantități suficiente de substanțe pentru a „potoli” miile de protestatari.

În după-amiaza zilei de 20 decembrie 1989, la ora 19:00, Nicolae Ceaușescu a susținut o alocuțiune televizată transmisă în direct, imediat după revenirea sa din vizita oficială în Iran.

În cadrul acestui discurs, el a calificat evenimentele de la Timișoara drept acțiuni ale unor „grupuri de elemente huliganice” și „teroriste”, susținând că acestea au fost organizate cu sprijinul unor servicii de spionaj străine și al cercurilor imperialiste. Ceaușescu a afirmat că scopul protestatarilor era destabilizarea integrității teritoriale a României și oprirea construcției socialiste, refuzând să recunoască natura populară sau internă a revoltei.

Din punct de vedere juridic și militar, Ceaușescu a anunțat prin acest discurs instituirea stării de necesitate pe întreg cuprinsul județului Timiș. Această măsură interzicea orice adunare publică de mai mult de cinci persoane și autoriza forțele de ordine, Armata, Miliția și Securitatea, să utilizeze toate mijloacele necesare pentru restabilirea ordinii, inclusiv uzul de armă. El a justificat intervenția armată din zilele precedente, susținând că unitățile militare au acționat doar în legitimă apărare după ce au fost atacate de manifestanți.

În cadrul aceleiași intervenții, șeful statului a făcut un apel la mobilizarea Gărzilor Patriotice și a consiliilor de educație politică pentru a apăra ordinea de stat. Această directivă a fost urmată imediat de măsuri organizatorice concrete, respectiv formarea unor detașamente de muncitori înarmați cu bâte din județele Olteniei, care au fost urcați în trenuri speciale cu destinația Timișoara.

După revenirea din Iran, la ora 15:00, Nicolae Ceaușescu a declanșat o ofensivă diplomatică disperată. În teleconferința de la ora 19:00, el a acuzat direct „cercurile imperialiste” și „iredentismul ungar”. A cerut detalii de la fața locului, a avut o convorbire cu Constantin Dăscălescu și Ion Coman, fiind de acord cu eliberarea celor arestați.

Discursul de la TVR, ora 19.00, a inclus o componentă diplomatică agresivă, Ceaușescu subliniind că România nu va ceda presiunilor externe și că suveranitatea națională este în pericol. El a acuzat direct forțe din afara granițelor de ingerință în afacerile interne, menționând că armata rămâne garantul ordinii constituționale.

Alocuțiunea s-a încheiat cu un ton imperativ, solicitând întregii populații să dea dovadă de unitate în jurul partidului și al conducerii de stat, în timp ce la Timișoara, în ciuda amenințărilor, Armata se retrăgea deja în cazărmi sub presiunea mulțimii.

Aproape de miezul nopții, Ceaușescu i-a convocat pe reprezentanții ambasadei URSS la București, sub pretextul difuzării de către TASS a primelor știri despre Timișoara. Într-o discuție tensionată, cu însărcinatul de afaceri al URSS, a cerut imperativ retragerea „agenților sovietici” despre care susținea că orchestrează evenimentele din Timișoara. Era un gest de sfidare la adresa lui Mihail Gorbaciov.

Decizia de a organiza un miting popular a doua zi, pe 21 decembrie, a fost luată într-o atmosferă de tensiune extremă, imediat după întoarcerea lui Nicolae Ceaușescu din vizita oficială în Iran, în seara zilei de 20 decembrie.

Conform mărturiei șefului Cancelariei, șeful statului a fost întâmpinat de o Elenă Ceaușescu vizibil alarmată de eșecul reprimării de la Timișoara. Reacția sa inițială a fost una de furie și neîncredere față de subalterni, în special față de Constantin Dăscălescu, pe care soția sa îl trimisese în Banat.

În acest climat de suspiciune generalizată, Ceaușescu a rostit cuvintele care aveau să-i pecetluiască soarta: „Lasă că le arăt eu ăstora de la Timișoara!”, decizând ca răspunsul regimului să fie o demonstrație de forță populară în inima Capitalei.

Mitingul a fost marcat de o lipsă acută de planificare, fiind o inițiativă „spontană” și pripită a dictatorului, menită să-i confirme propria imagine de lider iubit. Spre deosebire de manifestările grandioase de cult al personalității organizate anterior, pentru care se întocmeau planuri minuțioase de securitate și desfășurare, evenimentul din 21 decembrie a surprins chiar și structurile de forță.

Generalul Iulian Vlad, șeful Departamentului Securității Statului, s-a declarat surprins de această decizie, subliniind faptul că forțele de ordine nu fuseseră angrenate corespunzător. Responsabilitatea exclusivă a organizării a revenit Comitetului Municipal București, sub îndrumarea primarului Barbu Petrescu, care a asigurat logistica de urgență pentru aducerea coloanelor de muncitori.

La finalul zilei de 20 decembrie 1989, harta României era ruptă în două.

Vestul (Timișoara, Arad, Lugoj) respira deja libertatea, în timp ce restul țării asculta la Europa Liberă apelul de a aprinde o lumânare pentru victime. Nicolae Ceaușescu, închis în cabinetul său din București, credea încă în „adulația poporului” și în puterea bâtelor din Oltenia.

Nu știa că, în doar câteva ore, Bucureștiul avea să preia flacăra pornită de la Timișoara, transformând „mitingul de susținere” în actul final al căderii sale.