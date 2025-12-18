18 Decembrie 1989. Între iluzia controlului absolut și cenușa Eroilor. Ziua în care Ceaușescu a încercat să șteargă Istoria

Ziua de 18 decembrie 1989 rămâne în istoria României drept un moment de cotitură macabră, o zi definită de o dualitate tragică: pe de o parte, iluzia liniștii de la vârful puterii comuniste, iar pe de altă parte, realitatea sângeroasă și disperată din stradă.

A fost ziua în care regimul Ceaușescu nu s-a mulțumit doar să își ucidă cetățenii, ci a decis să le șteargă existența fizică, într-una dintre cele mai odioase operațiuni de mușamalizare din istoria modernă a Europei: Operațiunea „Trandafirul”.

În dimineața acelei zile de luni, în jurul orei 05:30, mecanismul dezinformării funcționa perfect în structurile de partid. Ion Coman îi raporta lui Emil Bobu, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai cuplului dictatorial, că „la Timișoara situația este sub control”.

Asigurat de Ion Coman că poate efectua vizita în Iran fără probleme, Nicolae Ceaușescu și-a început dimineața de 18 decembrie într-o notă de calm absolut, ignorând criza din țară. La ora 08:35, s-a relaxat plimbându-și câinii alături de generalul Vasile Milea, iar zece minute mai târziu a primit raportul final de la Tudor Postelnicu și Iulian Vlad.

După ce șeful Protocololui de Stat, Vasile Nicolcioiu a confirmat la 09:05 pregătirea aeronavei, dictatorul a decolat la 09:30 sub escorta a patru MIG-uri, aterizând la Teheran la 12:30, convins că lasă în urmă o situație perfect controlată.

Astfel, Nicolae Ceaușescu a luat decizia fatală de a nu contramanda vizita oficială de stat în Iran, planificată pentru 18-20 decembrie. Plecarea sa a lăsat țara într-un vid de putere gestionat de cea pe care a lăsat-o la conducerea statului, Elena Ceaușescu și de acoliții ei, semnalând totodată o ruptură totală de realitate: în timp ce Timișoara se răscula, dictatorul zbura spre Teheran, liniștit de o minciună convenabilă.

În timp ce avionul prezidențial decola, aparatul represiv se pregătea de război cu propriul popor. Documentele militare arată o mobilizare fără precedent. Conform Ordinului de Zi pe Unitate (OZU) nr. 297 din 18.12.1989, emis de UM 0404 Buzău (Batalionul de cercetare-diversiune), un detașament de elită a fost activat.

Din ordinul șefului Direcției Informații, 40 de militari specializați în cercetare-diversiune, sub comanda maiorului G.R., au fost trimiși în misiune pe teritoriul României. Detaliile sunt cutremurătoare prin precizie: fiecărui militar i s-au distribuit câte 12 cartușe calibru 7,65 mm. Deplasarea s-a făcut cu avionul spre Timișoara, indicând urgența cu care regimul dorea să „pacifice” orașul.

Acești specialiști nu erau trimiși să mențină ordinea, ci să execute misiuni specifice de luptă, tratând Timișoara ca pe un teatru de operațiuni inamic. Misiunea lor s-a încheiat oficial abia pe 23 decembrie, conform OZU nr. 302, după ce istoria se schimbase deja ireversibil.

Momentul de maximă cruzime al zilei de 18 decembrie, și poate al întregii Revoluții, l-a reprezentat declanșarea Operațiunii „Trandafirul”. Elena Ceaușescu, alături de Emil Bobu și Tudor Postelnicu, conștienți de numărul mare de victime rezultate în urma represiunii din 17 decembrie, au decis că simpla ucidere a manifestanților nu era suficientă. Trebuiau să dispară toate urmele.

Planul, cunoscut doar de un cerc restrâns de generali, Constantin Nuță (MI), Emil Macri (DSS) și Velicu Mihalea (MI), prevedea sustragerea cadavrelor de la morga Spitalului Județean Timișoara și transportarea lor la București pentru incinerare.

În seara de 18 decembrie, colonelul Ion Corpodean, locțiitor al șefului Miliției Județene Timiș, a fost chemat de generalul Constantin Nuță, șeful IGM, care i-a ordonat să se ocupe de transportul cadavrelor. Sub adăpostul întunericului, în noaptrea de 18/19 decembrie, între orele 01:00 și 05:00 dimineața, 40 de trupuri neînsuflețite ale eroilor timișoreni au fost furate din spital și încărcate într-o autoizotermă a întreprinderii Comtim. Este o imagine de un cinism absolut: oameni care muriseră pentru liberatte, tratați ca marfă, într-un camion de carne.

„Transportul morții” a traversat țara, ajungând la crematoriul „Cenușa” din București în după-amiaza zilei de 18 decembrie. Incinerarea a durat până pe 20 decembrie. Pentru a șterge orice urmă, la ordinul generalului Nuță, cele patru tomberoane cu cenușă umană au fost transportate cu o autofurgonetă și deversate într-o gură de canal din apropierea localității Popești-Leordeni.

Această acțiune josnică a privat familiile de dreptul la doliu și la îngropăciune creștinească, transformând regimul comunist într-o organizație criminală care a profanat amintirea propriilor cetățeni.

Încă de la primele ore ale dimineții, pe marile platforme industriale ale orașului – ELBA, Solventul, UMT, Electromotor, 6 Martie – s-a întâmplat ceva ce activiștii de partid nu anticipaseră. Muncitorii au intrat în schimburi, dar nu au pornit utilajele. Zgomotul asurzitor al fabricilor a fost înlocuit de rumoarea discuțiilor despre morții de la Catedrală și despre dispariția cadavrelor.

La Întreprinderea ELBA a fost epicentrul revoltei din 19 decembrie. Muncitorii au refuzat să lucreze și s-au adunat în curtea fabricii. Când directorul a încercat să îi amenințe, a fost huiduit. Vestea grevei de la ELBA s-a răspândit rapid la celelalte fabrici. Muncitorii au început să iasă din secții, formând nuclee de protest care nu mai puteau fi controlate de miliție.

Autoritățile de la București, reprezentate la Timișoara de generalii Ștefan Gușă, Șeful Marelui Stat Major și Victor Athanasie Stănculescu, adjunctul ministrului Apărării, alături de prim-secretarul județean Radu Bălan, au intrat în panică. Au realizat că armata nu poate trage în zeci de mii de muncitori aflați în propriile fabrici.

S-a încercat o strategie de „dialog” pentru a detensiona situația. Generalul Ștefan Gușă și prim-secretarul Radu Bălan au mers personal la fabrica ELBA pentru a vorbi cu oamenii. Întâlnirea a fost un dezastru pentru regim. Generalul Gușă, obișnuit să dea ordine, s-a trezit în fața unei mulțimi care îi cerea socoteală pentru morții din stradă. Când Gușă a încercat să vorbească despre „huligani” și „elemente străine”, muncitorii i-au răspuns arătându-și hainele de lucru și mâinile bătătorite: „Noi suntem huliganii? Noi suntem poporul!”.

Muncitorii au pus o condiție clară: „Dati-ne morții înapoi!”. Faptul că autoritățile nu puteau răspunde la această întrebare, deoarece cadavrele erau deja la București pentru incinerare, a confirmat bănuielile oamenilor că a avut loc o crimă de proporții.

Ziua de 19 decembrie a adus și primele fisuri vizibile în blocul militar. Soldații, mulți dintre ei militari în termen aduși din alte județe, erau epuizați, nemâncați și demoralizați. Stând față în față cu muncitorii care le ofereau apă, pâine și țigări, soldații au început să realizeze absurdul situației. Ordinele de a trage nu mai erau executate cu aceeași promptitudine, iar ofițerii superiori au început să raporteze că „trupele nu mai răspund la comenzi”. Fraternizarea, care avea să devină totală o zi mai târziu, își avea rădăcinile în aceste ore de tensiune de la porțile fabricilor.

Spre după-amiază, muncitorii au forțat porțile fabricilor și au pornit în coloane spre centrul orașului. Spre deosebire de zilele anterioare, acum nu mai erau grupuri disparate, ci coloane masive, organizate pe întreprinderi.

Sloganurile s-au schimbat. Dacă pe 16 și 17 decembrie se striga „Vrem pâine”, „Vrem căldură” sau „Libertate”, pe 19 decembrie sloganul dominant a devenit „Jos Ceaușescu!” și „Azi în Timișoara, mâine în toată țara!”.

Retragerea forțelor de ordine. Copleșite numeric, forțele de Miliție și trupele de Securitate s-au retras treptat din stradă, baricadându-se în sediile încredințate spre pază (Inspectoratul Județean, Comitetul Județean de Partid). Armata, care avea a rămas pe poziții defensive, păzind obiectivele strategice, dar fără a mai iniția acțiuni ofensive majore.

În seara zilei de 18 decembrie 1989, treptele Catedralei Mitropolitane din Timișoara au devenit scena unui protest de o solemnitate copleșitoare, transformând un spațiu sacru într-un simbol al rezistenței pașnice. Sfidând interdicțiile stării de necesitate, un grup de tineri, mulți dintre ei studenți și elevi, s-a reunit în fața lăcașului de cult având ca singure „arme” lumânările aprinse și bucăți de tricolor cu stema decupată.

Într-un oraș ocupat de tancuri, aceștia au creat un moment de rugăciune colectivă, intonând „Deșteaptă-te, române!” și scandând „Libertate!”, o manifestare a inocenței care contrasta violent cu brutalitatea aparatului represiv desfășurat în piață.

Răspunsul autorităților a fost de o cruzime premeditată, operațiunea de reprimare fiind coordonată direct de generalul Mihai Chițac, comandantul Trupelor Chimice din cadrul MApN. Fără a ține cont de caracterul pașnic al manifestației, acesta a ordonat atacul asupra grupului de pe scări, folosind inițial gaze lacrimogene toxice pentru a crea panică, urmate imediat de foc automat de armă.

Masacrul a fost amplificat de un detaliu tragic: în primele momente ale atacului, tinerii care au încercat să se refugieze din calea gloanțelor în interiorul bisericii au găsit ușile masive ale Catedralei încuiate, fiind astfel prinși într-o capcană mortală pe esplanada devenită un câmp de execuție.

Bilanțul tragic: 8 morți și câteva zeci de răniți, majoritatea victime ale ordinelor date de generalul Mihai Chițac în fața Catedralei.

Urmările acelei nopți au fost devastatoare, treptele Catedralei rămânând pătate de sângele eroilor, în timp ce supraviețuitorii au fost bătuți cu bestialitate și transportați la penitenciar pentru interogatorii. Cu toate acestea, sacrilegiul comis, uciderea unor tineri care se rugau, a avut un efect invers celui scontat de regim, spulberând orice urmă de ezitare în rândul populației.

Ziua de 18 decembrie 1989 a demonstrat falimentul moral complet al regimului Ceaușescu. În timp ce dictatorul pleca în Iran crezând că a învins, subalternii săi ardeau cadavre și armata trăgeau în oameni care se rugau. Această zi a arătat că nu mai exista cale de întoarcere sau de negociere.

Prin cruzimea Operațiunii „Trandafirul”, orchestrată sub coordonarea Elenei Ceaușescu și prin violența de la Catedrală, autoritățile au sperat să inducă paralizia prin frică. Efectul a fost însă contrar: au cimentat ura și hotărârea unui popor întreg de a merge până la capăt. Cenușa aruncată în canal la Popești-Leordeni nu a dispărut; ea s-a transformat în fundamentul libertății câștigate câteva zile mai târziu.