Cât a ajuns să coste un loc de veci în București

În București, prețul unui loc de veci poate ajunge la sume apropiate de cele ale unei garsoniere. Tarifele diferă semnificativ de la un cimitir la altul, dar și în funcție de amplasament. În cimitirul Colentina, un loc de veci poate fi achiziționat cu aproximativ 1.000-1.800 de euro, în timp ce în cimitirul Bellu tarifele pot urca până la 39.000 de euro.

Locurile situate în cimitirele mai cunoscute sau cele cu acces facil și întreținere permanentă sunt, evident, mai scumpe. În timp ce un loc în zone periferice poate fi achiziționat pentru câteva mii de euro, spațiile considerate „premium”, aproape de alei principale ajung la prețuri comparabile cu prețul unei garsoniere din Capitală.

În Cimitirul Bellu din București, un loc de veci se vinde cu aproximativ 15.000 de euro. De asemenea, un loc în cimitirul Ghencea poate fi cumpărat cu 5.000 de euro, conform anunțurilor publicate pe OLX.

În prezent, în Cimitirul Bellu din București sunt scoase la vânzare două locuri de veci cu 39.000 de euro.

Multe familii optează pentru o nișă la crematoriu pentru păstrarea cenușii celor dragi. La Crematoriul Uman „Cenușa”, situat lângă Parcul Tineretului, în Sector 4 al Capitalei, este disponibilă spre vânzare o nișă dobândită prin moștenire.

Prețul acesteia este de 1.800 de euro, iar costurile lunare de întreținere se ridică la 30 de lei. Dobândirea unui loc de veci reprezintă, pentru mulți, o modalitate de a se asigura că nu vor rămâne nepregătiți pentru momentul final.

Locuitorii Capitalei pot obține un loc de înhumare în oricare dintre cele 15 cimitire de stat gestionate de Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane (ACCU): Bellu, Berceni II, Bucureștii Noi, Colentina (Reînvierea), Dămăroaia, Ghencea, Domnești, Iancu Nou, Izvorul Nou, Metalurgiei, Pantelimon II, Sfânta Vineri, Străulești II, Tudor Vladimirescu și Cimitirul Vest.

Pentru a solicita un loc de înhumare, trebuie să fii văduv/văduvă, rudă de gradul I-IV sau rudă colaterală a decedatului, ori să fi avut persoana în întreținere, cu contract în acest sens.

Solicitarea se face la secretariatul ACCU de la IML, pe Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4, în incinta crematoriului de la Vitan Bârzești. Este necesar să prezinți certificatul de deces și adeverința de înhumare (original și copie), actul de identitate, precum și o cerere-tip completată la ghișeu.

Repartizarea locului se face pe baza adeverinței de înhumare, în funcție de disponibilitatea cimitirului ales. De regulă, locurile din cimitirele centrale, precum Bellu, nu sunt disponibile, fiind alocate cimitirelor de periferie, mai mari și cu posibilitate de extindere.

Concesionarul trebuie să se ocupe de întreținerea locului de veci pe durata concesiunii, să păstreze curățenia, să respecte regulamentul cimitirului și să achite anual tariful de întreținere, care acoperă curățenia căilor de acces, întreținerea vegetației, a grupurilor sanitare și asigurarea pazei.

Tarifele pentru întreținere în 2025

În funcție de categoria cimitirului, tarifele pentru un loc de 3 mp sunt: 200 lei/an – categoria I (Bellu), 90 lei/an – categoriile II și III, 40 lei/an – categoria IV. Pentru nișele de crematoriu, taxa anuală este de 30 lei. Plata se poate face la casieria cimitirului, prin transfer bancar sau online pe Ghișeul.ro, menționând numele concesionarului, cimitirul și locul. Neplata la timp atrage penalități de 0,1% pe zi din valoarea tarifului anual.

Persoanele cu anumite drepturi legale, precum invalizi, veterani de război, revoluționari sau beneficiari de ajutor social, pot beneficia de reducere de 50% la plata taxei, prezentând documentele justificative.