Fostul șef al campingului Sandalandala din Vama Veche, găsit mort

Un bărbat de 44 de ani a fost găsit fără suflare, într-un camping din Vama Veche, județul Constanța. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs moartea acestuia, potrivit IPJ Constanța.

Poliția din Mangalia a fost anunțată în jurul orei 11:30 că o persoană s-ar fi spânzurat într-un camping din stațiunea Vama Veche.

Echipele ajunse la fața locului au găsit trupul unui bărbat de 44 de ani și i-au confirmat ulterior identitatea. A fost deschis un dosar penal, iar ancheta vizează cauzele și împrejurările în care s-a produs moartea acestuia.

„La data de 6 noiembrie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoană s-ar fi spânzurat în incinta unui camping din stațiunea Vamă Veche. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat cadavrul unui bărbat, de 44 de ani. În cauză se efectuează cercetări cu privire la cauzele și împrejurările producerii decesului”, a transmis IPJ Constanța, într-un comunicat oficial.

Potrivit stiripesurse.ro, bărbatul găsit mort este Florian Dinu, fostul proprietar al campingului Sandalandala din Vama Veche. Trupul său a fost descoperit în incinta locației de unul dintre apropiați, care s-a îngrijorat când acesta nu a mai răspuns la telefon.

Deși vânduse recent campingul, Dinu continua să îl administreze. Bărbatul nu a lăsat niciun bilet de adio, însă surse apropiate afirmă că, în ultima perioadă, se confrunta cu probleme financiare și trecea printr-o depresie cauzată de separarea de soție. Deși nu erau divorțați, cei doi trăiau de ceva timp separat.

Florian Dinu, în vârstă de 44 de ani, era cunoscut în Vama Veche pentru implicarea sa în dezvoltarea complexului Sandalandala, una dintre cele mai apreciate locații din stațiune.

Trupul său a fost dus la Serviciul de Medicină Legală Constanța, unde va fi realizată necropsia pentru a stabili cauza exactă a morții.