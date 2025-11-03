Monden

Joseph Adam, cel mai fidel soț. Totuși de ce a divorțat de două ori

Din cuprinsul articolului

Joseph Adam spune că nu are o problemă de fidelitate. Mariajele lui nu au durat din cu totul alte cauze, cel puțin până la Anda Adam.

Joseph Adam, ușă de biserică

Soțul Andei Adam a explicat un podcast faptul că dintotdeauna a fost un bărbat fidel. Dar cauzele celor două mariaje eșuate nu au legătură cu acest lucru. ”Infidel nu am fost niciodată. cât timp am fost în relație nu suport să o fac. Sunt foarte serios pe treaba asta. Și nici nu vreau să mi se facă. Atunci când sunt singur, sunt total altceva.

Anda Adam

Anda Adam și soțul. Sursă foto: Facebook

Atunci e… Dar în relație, și în toate căsătoriile mele sunt foarte serios. De ce te căsătorești dacă nu ești bine cu persoana respectivă?! Dacă nu aștept să termin lucru să ajung acasă să-mi revăd soția înseamnă că nu am înțeles nimic la cuvântul căsnicie”, a povestit acesta.

Atracția nu e suficientă

Mai mult, el a explicat faptul că atracția de la început nu este suficientă pentru ca un mariaj să dureze. ”La un moment dat, te întâlnești cu cineva, e totul bine și frumos, după care îți dai seama că nu ai multe în comun cu persoana respectivă”, a mai spus el.

Cert este că mariajul cu Anda Adam pare să fie unul trainic și de durată. Cei doi par să se înțeleagă foarte bine, chiar și în contextul Asia Express, unde sunt puși mereu în fața unor situații limită.

Anda e trup și suflet pentru Joseph

Ba chiar Anda l-a apărat ca o leoaică ori de câte ori a fost nevoie. Unul dintre momente, a fost acela în care mai-mai să sară la Mara Bănică care a avut o serie de afirmații pe care Anda le-a considerat nepotrivite la adresa soțului.

În cele din urmă cele două nu s-au păruit, dar nici nu își vorbesc, chiar și după ce s-au întors din expediție.

