Lovitură financiară pentru Anda Adam. Instanța i-a pus sechestru pe bunuri

Anda Adam trece printr-o perioadă dificilă pe plan financiar, după ce instanța a decis punerea sub sechestru a bunurilor sale și ale soțului ei, Yosif „Joseph”, potrivit motivării date de Curtea de Apel Cluj. Totul are legătură cu afacerea de lux pe care cei doi o deschiseseră în 2021 la Cluj – un club exclusivist în care au investit peste 100.000 de euro.

Deși deschiderea a fost una spectaculoasă, cu numeroși invitați și o campanie intensă de promovare, localul și-a închis porțile anul trecut, fără ca proprietarii să ofere un motiv clar pentru această decizie.

Totula început cu conflictul dintre Anda Adam, soțul ei Joseph și proprietarii spațiului închiriat. Scandalul a escaladat rapid, după ce aceștia au fost acuzați de neplata unor datorii restante. Deși ar fi achitat sumele cerute, cuplul a fost evacuat brusc, iar bunurile din interiorul clubului au fost puse sub sechestru, lăsându-i fără posibilitatea de a-și continua activitatea.

Ulterior, cei doi au încercat să obțină despăgubiri în instanță, însă procesul s-a împotmolit din motive administrative. Avocatul lor nu a depus la timp împuternicirea legală, iar Joseph, între timp, a omis să-și actualizeze numele oficial după căsătoria cu Anda Adam, ceea ce a dus la respingerea cererii.

În fața instanței, soțul Andei Adam a susținut că și-a respectat toate obligațiile financiare față de proprietar și că, în urma plății integrale a datoriilor, părțile ar fi ajuns la o înțelegere amiabilă. Potrivit documentelor depuse, firma sa, S.C. Old Cat S.R.L., ar fi primit asigurări că poate continua activitatea până la finalul contractului, cu termen de expirare în mai 2026.

Situația a luat însă o turnură neașteptată. Fără nicio notificare prealabilă sau somație, proprietarul a decis evacuarea societății din spațiu, apelând la un executor judecătoresc. Măsura a fost pusă în aplicare în baza dosarului de executare silită nr. 290/2023, lăsându-i pe cei doi soți fără acces la bunurile din interiorul clubului.

Apelul depus de Joseph Adam pentru recuperarea prejudiciului a fost respins de instanță pe motiv că a fost formulat de o persoană fără calitate procesuală activă. Judecătorii au constatat că numele administratorului firmei S.C. Old Cat S.R.L. era greșit în documente – fiind menționat „Mohaci Eudor Yosif” în loc de „Adam Yosif” –, fapt care a dus la invalidarea cererii.

Instanța a mai remarcat și alte nereguli de natură administrativă. În cererea de apel, sediul social al firmei a fost trecut eronat, iar o parte din informațiile depuse în documente nu corespundeau celor din registrele oficiale. „Un detaliu interesant a fost soluția pronunțată în dosarul de contestație la executare pornit de către aceleași părți împotriva intimatei, în temeiul aceleiași evacuări considerate nelegale”, se arată în motivarea Curții de Apel Cluj.

Cu atâtea inconsecvențe și greșeli procedurale, magistrații au concluzionat că este „foarte puțin probabil” să fi existat un raport juridic valid între părțile implicate și semnatarul apelului. Decizia a fost definitivă, lăsându-i pe Anda Adam și soțul ei fără șansa de a-și recupera paguba estimată la zeci de mii de euro.