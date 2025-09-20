Anda Adam, criticată pe rețelele de socializare după evenimentele de la Asia Express

Anda Adam a atras atenția publicului încă din primul episod Asia Express – Drumul Eroilor. Alături de soțul ei, Joseph Adam, artista a fost urmărită cu atenție de fani, iar fiecare gest și decizie din competiție a stârnit comentarii pe rețelele sociale. Într-un concurs plin de provocări, parcursul lor a generat reacții diverse, iar comportamentul Andei a fost intens analizat de telespectatori.

În ediția difuzată miercuri, 17 septembrie 2025, Anda Adam și Joseph Adam s-au aflat aproape de eliminare. În cursa pentru ultima șansă, competiție la care au participat alături de Gabi Tamaș și Dan Alexa, precum și actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, cei doi au terminat pe ultimul loc. Totuși, au fost salvați de eliminare, primind insigna verde, ceea ce le-a permis să continue aventura.

Fanii emisiunii au urmărit cu atenție fiecare pas, comentând imediat pe rețelele sociale. Cele mai multe critici au vizat atitudinea Andei Adam față de soțul ei în timpul probelor dificile, dar și felul în care a gestionat momentele de stres din concurs.

Confruntarea pe rețelele sociale a fost imediată după difuzarea episodului. Internauții au fost vigilenți și nu au scăpat niciun gest al artistei. Mulți dintre ei au comentat ironic sau sarcastic la o postare de pe Instagram, unde au descris atitudinea Andei ca fiind „așa o țață”, reflectând nemulțumirea lor față de reacțiile ei în fața provocărilor.

Situația concretă din competiție a implicat handicapuri pentru etapele următoare, ceea ce complică parcursul cuplului în Drumul Eroilor. Pe lângă tensiunea de pe traseu și presiunea probelor au amplificat stresul acestora.

După proba de amuletă, Anda Adam și Joseph Adam au făcut o excepție de la traseul „Drumul Eroilor” și au decis să ia o pauză de masă la un fast food. Echipa de producție nu a putut filma în local, ceea ce a dus la o decalare a programului și la un timp „mort” fără filmări.

Irina Fodor a intervenit pentru a le reaminti regulamentul competiției: „Anda, dacă voi intrați și stați acolo 30 de minute, echipa noastră nu poate filma.”

În apărarea lor, Anda Adam și Joseph au explicat că foamea și oboseala i-au determinat să treacă peste reguli.