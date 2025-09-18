Dan Alexa și Gabi Tamaș, accident neprevăzut în timpul filmărilor Asia Express

Participanții Dan Alexa și Gabi Tamaș au trecut prin momente tensionate după ce au fost implicați într-un accident în timpul filmărilor pentru o probă din Asia Express, incident provocat de o manevră greșită la frâna de mână.

Incidentul a avut loc chiar la începutul probei, când Gabi Tamaș a urcat primul pe pedicab, urmând ca apoi colegul său, Dan Alexa, să preia controlul bicicletei speciale. La un moment dat, Alexa a pierdut controlul frânei de mână și a intrat într-o bordură, provocând un accident minor.

„Am început să râd, mă lovisem la genunchi. Stăteam și râdeam singur”, a spus el în timpul emisiunii.

În urma impactului, Tamaș a suferit o lovitură la cap, iar Alexa s-a rănit la genunchi. Dan Alexa a relatat că, din neatenție, frâna era de fapt la picior.

Concurenții ediției de miercuri, 17 septembrie, au avut ca misiune să contribuie la realizarea visului unor persoane care și-au descoperit și asumat identitatea de gen, provenind însă din medii defavorizate. Scopul lor a fost să beneficieze de o transformare stilistică și să fie apreciați pentru felul în care arată.

În timpul probei, echipele au realizat manichiura și pedichiura participanților și le-au aplicat machiaj, oferindu-le astfel o experiență completă de schimbare estetică. Cei doi participanți care au suferit incidentul anterior nu au fost răniți grav și au reușit să finalizeze proba fără probleme.

Primele două echipe care au reușit să ducă la bun sfârșit misiunea au fost cele formate din Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, respectiv Dan Alexa și Gabi Tamaș. Aceștia au demonstrat eficiență și colaborare în cadrul probei, reușind să îndeplinească toate sarcinile în timp util.

Anda Adam și Joseph au ajuns la finalul probei, sosind ultimii la Irina. Medalia obținută a fost verde, astfel că cei doi au rămas în competiție și își continuă parcursul în emisiune.