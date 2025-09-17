Monden

Ciorbă rădăuțeană, specialitatea lui Tamaș. Alexa repetent la gătit

Gabi Tamaș și Dan Alexa. Sursa foto Captură video
Concurenții de la Asia Express au primit provocarea de a găti o ciorbă rădăuțeană, și a o oferi la degustat celor din piața din Filipine. Câțiva dintre ei s-au descurcat grozav, în timp ce alții nu știau care e albușul de la ou.

O ciorbă, o adevărată provocare

Mâncarea poate da bătăi de cap unora, mai ales atunci când trebuie gătită. Nu este cazul lui Gabi Tamaș, care și-a suflecat mânecile și s-a apucat de treabă. Încurcat puțin de Alexa.

”În astea mici pune albușul. Gălbenușul e doar ăla galben. Mă, ia curăță tu usturoiul, hai. Treci și curăță! Ce faci mă acolo? Patru linguri mă, ia 4 linguri”, încerca Tamaș să îi explice.

Dan Alexa

Dan Alexa. Sursa foto: Instagram

”Nu gătesc! Omletă, cartofi prăjiți, ketchup, muștar. Pentru ce să îmi încarc creierul cu toată nebuloasa? Am mers pe mâna lui și am încercat să curăț eu cum pot eu. Cât usturoi tai? Păpușica mea frumoasă are o altă boală. Dacă găsește o foiță din aia de usturoi, nu poate să gătească. S-a terminat cu gătitul dacă găsea așa ceva. Dacă eram eu, zeama era fierbinte, puiul era fiert, tăiam ardeiul, smântâna, sare piper, luam făina o puneam într-un bol, ouăle smântâna, făceam acolo un din ăla să se închege și o aruncam direct în ciorbă”, a completat Alexa. Tamaș a fost concludent: ”o făceai praf”.

O problemă pe toată linia

Doar că nu numai băieții au avut parte de provocări. Karmen și Olga nu au gătit niciodată. ”N-am făcut niciodată ciorbă, nici instrucțiunile nu le-am citit. Noroc că în spatele era un magazin. De data astea ne-au dat și bănuți. Ne-a lipsit smântâna și am căutat-o de nu se mai putea.

Și când l-am văzut pe Tamaș că taie puiul, nu a fost bine. La început eram mai pașnice, dar acum când văd atâtea echipe pe lângă mine m-a luat panica. Și ne întrebam cum s-au mișcat ăștia”, au explicat și cele două. În cele din urmă au reușit să facă ciorba și să meargă mai departe

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    17 septembrie 2025 la 22:22

    Alexa.... o tirfeta spurakata de o kurwa ieftina trebuia sa iii mute mwia pe centura la gheoaza......

