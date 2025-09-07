Monden Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii Asia Express, cazată în condiții mizerabile







Irina Fodor, gazda emisiunii Asia Express, a publicat recent câteva imagini care au stârnit numeroase reacții în rândul fanilor. Imaginile surprind interiorul unei camere de hotel în care a fost cazată pe durata filmărilor, iar aspectul modest al acesteia a contrazis așteptările multora.

Deși mulți telespectatori și chiar concurenți presupuneau că prezentatoarea beneficiază de condiții superioare de cazare, imaginile postate demonstrează contrariul. Irina Fodor pare să fi împărtășit aceste detalii tocmai pentru a arăta că echipa emisiunii se supune acelorași condiții dificile ca și participanții, pe durata aventurii din cadrul show-ului.

Reacțiile nu au întârziat să apară, mulți dintre urmăritori exprimându-și surprinderea față de simplitatea locului în care a fost cazată prezentatoarea. Gestul său a fost interpretat de unii ca o formă subtilă de a stopa bârfele legate de tratamentul preferențial din timpul filmărilor.

Irina Fodor a mărturisit că, într-una dintre locațiile în care a fost cazată, condițiile au fost extrem de dificile. Potrivit acesteia, camera de hotel în care a stat avea un miros greu de suportat, specific umezelii și mucegaiului. Pentru a face față disconfortului, Irina a recunoscut că a folosit o cantitate considerabilă din parfumul personal, încercând astfel să estompeze mirosul persistent.

Mai mult, ea a împărtășit și imagini din respectiva cameră, în care se pot observa pereți afectați de igrasie și urme vizibile de mucegai. Situația a fost agravată de prezența gândacilor, care, potrivit declarațiilor Irinei Fodor, i-au fost „colegi de cameră” pe durata șederii.

„Pentru că foarte mulți m-ați întrebat cum arată o cazare în Asia Express. Mi-am auzit vorbe la câțiva concurenți că sunt cazată numai și numai la lux. Astăzi mi-am consumat jumătate de parfum în camera asta. Miroase a mucegai, a șosete murdare, a mobilă veche, a cuvertură veche”, a explicat Irina Fodor.

„Eu zic să dormi în baie că arată cel mai bine”, „Hotel de 3 stele pe litoralul românesc, nu zic că toate… Multe”. Cineva a scris: „ E normal să fii privilegiată, tu ești prezentator, nu concurent. Stai unde se poate, mănânci ce găsești, doar ei cerșesc”.

Un alt fan a comentat: „E destul de bine, nu te mai plânge”. Altcineva: ” Câți bani iei tu pentru mucegaiul ăsta au dreptate concurenții”. Cineva mai critic i-a transmis Irinei Fodor: „E lux și opulență față de ce au concurenții”. Sunt doar câteva mesaje la postarea prezentatoarei de pe TikTok.

Duminică, 7 septembrie, emisiunea „Asia Express” revine pe micile ecrane cu cel de-al optulea sezon. Filmările pentru noua ediție au avut loc în trei țări asiatice cu peisaje spectaculoase: Vietnam, Filipine și Coreea de Sud, oferind un decor inedit pentru aventurile participanților.

Lista concurenților din acest sezon reunește nume cunoscute din diverse domenii. Printre echipele înscrise în competiție se regăsesc jurnalista Mara Bănică și Serghei Mizil, antrenorul Dan Alexa alături de fostul fotbalist Gabriel Tamaș, artista Karmen Minune împreună cu Olga Barcari, coregraful Emil Rengle și logodnicul său, precum și actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Miza concursului rămâne una atractivă: premiul cel mare pus în joc este în valoare de 30.000 de euro. Sezonul promite momente intense, provocări neprevăzute și o competiție strânsă între echipele participante.