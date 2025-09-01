Sport

Organizatorii turneului de la Cleveland pregătesc un nou trofeu pentru Sorana Cîrstea

Organizatorii turneului de la Cleveland pregătesc un nou trofeu pentru Sorana Cîrstea
Organizatorii turneului de la Cleveland pregătesc un nou trofeu pentru Sorana Cîrstea. Sportiva de origine română a rămas fără trofeul  pe care l-a câștigat după ce i-a fost furat din camera de hotel, potrivit gsp.ro.

Organizatorii turneului pregătesc un nou trofeu pentru Sorana Cîrstea

Organizatorii turneului pregătesc un nou trofeu pentru sportiva româncă, dup ce aceasta a anunțat în weekend, printr-o postare pe rețelele sociale, că trofeul cucerit la Cleveland a dispărut din camera sa de hotel din New York. „Cine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului Fifty Sonesta, vă rog să mi-l înapoiaţi”, a scris jucătoarea româncă, aflată pe locul 71 mondial.

Într-un mesaj postat pe instagram, au anunțat că furnizorul de trofee se va ocupa de refacerea distincției, astfel încât sportiva să păstreze o amintire a reușitei sale din competiția americană.

Trofeul este al treilea din cariera sportivei

Sorana Cîrstea a încheiat pe 23 august o săptămână de excepție la Cleveland, reușind să câștige al treilea trofeu al carierei. A urmat apoi participarea laUS Open, unde a părăsit competiția în turul al doilea la simplu, după un meci dramatic pierdut în fața Karolinei Muchova, scor 6-7 (0-7), 7-6 (3), 4-6. La dublu, împreună cu Anna Kalinskaya, jucătoarea română a fost învinsă de perechea americană McCartney Kessler – Peyton Stearns.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la peste 24 de ore după ultimul meci disputat la Flushing Meadows,  trofeul i-a fost furat din camera de hotel.

Autoritățile din SUA au deschis o anchetă

Autoritățile din Statele Unite au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele dispariției și pentru a identifica persoana responsabilă. Reprezentanții hotelului au precizat că oferă tot sprijinul necesar anchetatorilor și cooperează în mod direct cu aceștia.

„Directorul nostru de siguranță și securitate, un fost detectiv NYPD, supervizează personal ancheta. Tratăm problema cu cea mai mare seriozitate și continuăm să colaborăm direct cu doamna Cirstea”, a declarat Simon Chapman, directorul hotelului.

