Sport Sorana Cîrstea, eliminată de Karolina Muchova în turul doi la US Open







Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, aflată pe locul 71 în clasamentul WTA, a pierdut joi în turul doi al probei de simplu feminin de la US Open, potrivit Agerpres.

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a pierdut în fața sportivei cehe Karolina Muchova, favorita 11 și ocupanta locului 13 WTA, cu scorul 7-6 (0), 6-7 (3), 6-4. Partida a durat două ore și 55 de minute.

Sportiva română a condus cu 4-1 în primul set, dar a fost egalată și a pierdut în tie-break. În setul al doilea, Sorana Cîrstea a avut 3-1, 4-2 și 5-3, însă meciul a ajuns din nou în tie-break, unde s-a impus de data aceasta. Setul decisiv a început cu Muchova în avantaj, 2-0 și 3-1, iar Cîrstea a egalat la 3-3. Muchova a reușit însă un nou break și s-a desprins la 4-2.

La 5-3 pentru cehoaică, Cîrstea a salvat două mingi de meci pe propriul serviciu, însă în jocul următor Muchova a închis partida.

Karolina Muchova. Tennismo 🔥 pic.twitter.com/p6dls9iEwd — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

Karolina Muchova va juca pentru un loc în optimi cu Linda Noskova, locul 32 WTA. Aceasta s-a calificat după ce Eva Lys a abandonat în turul al doilea, la scorul de 6-4, 3-0, după 63 de minute de joc.

Sorana Cîrstea și Karolina Muchova s-au întâlnit de două ori la US Open. În 2020, în 16-imi, Muchova s-a impus cu 6-3, 2-6, 7-6 (7), iar în 2023, în sferturi, a câștigat cu 6-0, 6-3.

Cîrstea, care anul trecut a lipsit de la US Open din cauza unei accidentări, a câștigat un premiu de 154.000 de dolari și 70 de puncte WTA.

Deși a fost eliminată la simplu, Sorana Cîrstea va continua la US Open în proba de dublu, unde va face pereche cu rusoaica Anna Kalinskaya. În primul tur, cele două vor întâlni echipa americană formată din McCartney Kessler și Peyton Stearns.

US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, are loc între 24 august și 7 septembrie.