Sport Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian evoluează joi în runda a doua a US Open. Programul meciurilor







Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian sunt singurele jucătoare din România care au reușit să se califice în turul al doilea al turneului de Grand Slam de la New York. Organizatorii US Open au publicat programul pentru ziua de joi, care include ultimele meciuri din turul secund. Printre sportivii care vor evolua se numără și nume importante ale circuitului internațional, precum Jannik Sinner, Iga Swiatek și Alexander Zverev.

Sorana Cîrstea a început în forță parcursul de la US Open, reușind să treacă în două seturi, 7-5, 6-0, de argentinianca Solana Sierra, în primul tur al competiției. În runda următoare, sportiva din România va avea parte de o adversară redutabilă: Karolina Muchova, jucătoarea care a eliminat-o anul trecut înainte de semifinale.

Meciul dintre Cîrstea și Muchova este programat joi, pe terenul Grandstand, fiind al doilea duel al zilei, după întâlnirea dintre Boyer și Rublev. Ora estimativă de start pentru partida româncei este în jurul 20:00 (ora României).

Dacă reușește să o învingă pe Muchova, Sorana Cîrstea ar putea întâlni în turul al treilea o altă reprezentantă a Cehiei – Linda Noskova, cap de serie numărul 21.

Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România în acest moment, a reușit o performanță notabilă la US Open 2025, calificându-se în premieră în turul al doilea al competiției de la New York. Sportiva a trecut de americanca Danielle Collins într-un meci dominat clar, încheiat în două seturi, 6-2, 6-0, după doar o oră și șapte minute de joc.

Pentru un loc în turul al treilea, Jaqueline Cristian o va înfrunta pe Ashlyn Krueger, reprezentantă a gazdelor, care a revenit spectaculos în meciul cu Sofia Kenin, fostă câștigătoare de Grand Slam, impunându-se în trei seturi, 5-7, 6-4, 6-2.

Întâlnirea dintre Jaqueline Cristian și Ashlyn Krueger va fi una în premieră, cele două jucătoare se află pentru prima dată față în față într-un meci oficial. Partida este programată să se dispute pe terenul 11, în a treia rotație a zilei, în jurul orei 22:00 (ora României), după meciurile Alexandrova-Wang și Khachanovp Majchrzak.

Ziua de joi aduce meciuri importante pe principalele arene de la US Open, unde mai mulți jucători de top sunt programați să evolueze în fața publicului newyorkez.

Pe terenul central, Arthur Ashe Stadium, competiția începe la ora 18:30 (ora României), cu duelul dintre olandeza Suzan Lamens și liderul mondial Iga Swiatek, urmat de confruntarea dintre italianul Jannik Sinner și australianul Alexei Popyrin.

De la ora 02:00 va juca Donna Vekic și favorita gazdelor, Coco Gauff, urmat de meciul dintre portughezul Nuno Borges și americanul Tommy Paul.

Pe Louis Armstrong Stadium, de la ora 18:00 , lupta se va da între italianul Lorenzo Musetti și belgianul David Goffin, urmată de întâlnirea dintre americanca Hailey Baptiste și japoneza Naomi Osaka.

Iar de la ora 02:00, vor evolua Alexander Zverev, care îl va înfrunta pe britanicul Charles Fearnley, și Amanda Anisimova, care va juca împotriva sportivei Ella Joint, potrivit usopen.org.