Gabriela Ruse debutează luni la US Open împotriva jucătoarei Daria Kasatkina

Gabriela Ruse debutează luni la US Open împotriva jucătoarei Daria KasatkinaUS Open. Sursa: dreamstime.com
Gabriela Ruse, ocupanta locului 67 în clasamentul mondial WTA, urmează să evolueze luni în primul tur al competiției US Open. Turneul de la New York este ultimul Grand Slam al anului 2025. Românca va juca împotriva Dariei Kasatkina, Australia, cap de serie numărul 15 și ocupanta poziției 17 în clasamentul mondial WTA. Meciul este programat pe terenul 17 și va fi al treilea din programul zilei.

Jucătoarea Daria Kasatkina, desemnată cap de serie la acest turneu, este considerată principala favorită în duelul din primul tur. De cealaltă parte, Gabriela Ruse își propune să obțină un rezultat bun și să bifeze o victorie importantă la unul dintre cele mai prestigioase turnee ale sezonului. Meciurile sunt programate să înceapă la ora locală 11:00, respectiv 18:00, ora României.

Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 50 WTA) va juca primul meci împotriva americancei Danielle Collins (31 de ani, locul 59 WTA), într-o reeditare a confruntării din 2024 de la Madrid. Atunci, cele două s-au întâlnit în turul al treilea, iar Collins s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-1. Aceea a fost singura întâlnire directă de până acum dintre cele două jucătoare.

Gabriela Ruse

Gabriela Ruse. Sursa foto: Federaţia Română de Tenis/Facebook

Sorana Cîrstea o va întâlni în primul tur pe Solana Sierra

Jucătoarea Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani și ocupanta locului 112 în clasamentul WTA, va evolua împotriva jucătoarei Solana Sierra, clasată pe poziția 75 mondial. Va fi prima confruntare directă dintre cele două sportive, iar adversara din Argentina pare o jucătoare ușor de bătut pentru Sorana Cîrstea.

Aryna Sabalenka, actuala campioană și liderul clasamentului mondial WTA, va debuta în turneul US Open în fața jucătoarei elvețiene Rebeka Masarova.

De asemenea, poloneza Iga Swiatek, ocupanta poziției secunde în ierarhia mondială, se va confrunta în primul tur cu sportiva columbiană Emiliana Arango.

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea. Sursa foto: Instagram

Arina Sabalenka, se va confrunta cu Rebeka Masarova

Venus Williams, care a primit un wild card pentru competiție, va evolua împotriva jucătoarei cehe Karolina Muchova. Iar jucătoarea britanică Emma Răducanu, clasată pe locul 35 în ierarhia WTA, va juca împotriva unei sportive provenite din calificări.

În competiție, liderul clasamentului mondial, Arina Sabalenka, se va confrunta cu Rebeka Masarova din Elveția, care ocupă poziția 109 în topul WTA. De asemenea, a doua jucătoare a lumii, Iga Swiatek, va evolua în fața Emilianei Arango din Columbia, clasată pe locul 81 WTA.

 

