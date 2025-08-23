Sport Sorana Cîrstea a câștigat trofeul de la Cleveland. Al treilea titlu WTA din carieră







Succes răsunător pentru tenisul românesc: Sorana Cîrstea, venită din calificări, a triumfat sâmbătă seara la turneul WTA 250 Tennis in the Land Powered by Rocket din Cleveland, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li.

La 35 de ani și aflată pe locul 112 în clasamentul mondial, Sorana Cîrstea a dominat primul set al finalei, pe care l-a câștigat clar, în doar 35 de minute, cu 6-2. În actul secund, românca a condus cu 3-1 și 4-2, iar la scorul de 5-3 a ratat trei mingi de meci. Ann Li (25 de ani, locul 69 WTA) a redus diferența la 5-4, însă Cîrstea și-a păstrat calmul, închizând partida pe propriul serviciu. După o oră și 26 de minute, Sorana s-a impus cu 6-2, 6-4 și a ridicat trofeul deasupra capului.

Turneul de la Cleveland a fost unul special pentru sportiva noastră, care a pornit încă din faza calificărilor. Este al treilea titlu WTA la simplu pentru Sorana Cîrstea, după cele obținute la Tashkent (2008) și Istanbul (2021). Victoria din Statele Unite o urcă pe locul 71 în clasamentul mondial, unde devine a treia cea mai în vârstă jucătoare din Top 100, după germancele Tatjana Maria (38 de ani) și Laura Siegemund (37 de ani).

Imediat după meci, Cîrstea a recunoscut că nu se aștepta să ajungă atât de departe:

„A fost o săptămână specială pentru mine. Am venit aici doar ca să joc câteva meciuri, aveam zero aşteptări. Am simţit energia încă de la primul meci, m-am simţit bine aici. Sunt bucuroasă că am reuşit să rămân cât mai mult posibil în acest oraş.”

Românca nu a uitat nici de suporterii veniți să o încurajeze: le-a mulțumit românilor prezenți la meciuri, care au scandat în tribune „România!”.