Sport Sorana Cîrstea, în semifinale la Cleveland. Sportiva a învins-o pe Liudmila Samsonova







Sorana Cîrstea își continuă parcursul la turneul WTA 250 de la Cleveland, reușind să treacă fără probleme de favorita principală, rusoaica Liudmila Samsonova, locul 19 WTA. Jucătoarea de tenis, aflată pe locul 112 în clasamentul mondial, s-a impus cu 6-4, 6-1, într-un meci care a durat o oră și 22 de minute.

Evoluția jucătoarei românce a fost remarcabilă: a servit excelent, cu șapte ași, a câștigat 78% din punctele jucate cu primul serviciu și nu i-a oferit adversarei nicio șansă de a se impune. În semifinale, românca o va întâlni pentru prima dată pe rusoaica Anastasia Zakharova, locul 100 WTA, care s-a calificat după retragerea germanei Eva Lys.

Prin această performanță, Cîrstea și-a asigurat un premiu de 11.970 de dolari și 116 puncte WTA, revenind astfel în top 100 odată cu actualizarea clasamentului de luni.

Sorana Cîrstea (România) – Liudmila Samsonova (Rusia/N.1) 6-4, 6-1

Anastasia Zakharova (Rusia) – Eva Lys (Germania) forfait

Ann Li (SUA) – Elsa Jacquemot (Franța) 6-1, 5-7, 6-1

Xinyu Wang (China/N.2) – Viktorija Golubic (Elveția) 4-6, 6-4, 6-4

Sorana va fi prezentă la US Open pe tabloul principal datorită clasamentului protejat și o va întâlni în primul tur pe Solana Sierra, locul 75 WTA.

Dacă trece de aceasta, românca ar putea da peste Venus Williams sau Karolina Muchova în turul secund. Aceasta va fi a 16-a participare a Soranei la Flushing Meadows, unde anul trecut a reușit cea mai bună performanță la un Grand Slam, ajungând până în sferturi.

Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, va debuta la rândul ei împotriva americancei Danielle Collins, locul 59 WTA, într-un meci care marchează revanșa după confruntarea de la Madrid, câștigată de Collins.

Gabriela Ruse, locul 67 WTA, va întâlni în primul tur pe Daria Kasatkina, locul 17 WTA și cap de serie 15. Dacă va câștiga, românca ar putea da peste jucătoare precum Kamila Rakhimova, Caroline Garcia sau Naomi Osaka.

Primele meciuri de simplu la US Open vor începe duminică, iar programul complet urmează să fie publicat de organizatori.

