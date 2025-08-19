Sport Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea urcă 26 de poziții







Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian se află pe locul 50 în clasamentul WTA publicat marți, după ce a coborât o poziție față de săptămâna precedentă. Cu un total de 1.161 de puncte, Cristian rămâne cea mai bine clasată sportivă din România în ierarhia mondială feminină.

Tot în această actualizare, Sorana Cîrstea a reușit un progres semnificativ, urcând 26 de locuri în clasament, detaliu ce reflectă o evoluție importantă în parcursul său competițional.

Tot în această actualizare, Sorana Cîrstea a reușit un progres semnificativ, urcând 26 de locuri în clasament, detaliu ce reflectă o evoluție importantă în parcursul său competițional.

În clasamentul actualizat al WTA, Gabriela Ruse a înregistrat o ușoară scădere, coborând un loc și ocupând acum poziția 67, cu un total de 939 de puncte.

Irina Begu rămâne, de asemenea, în top 100, situându-se pe locul 90, după o coborâre de trei poziții. Sportiva are în prezent 819 puncte.

Pe de altă parte, Sorana Cîrstea a avut o evoluție remarcabilă, urcând 26 de locuri până pe poziția 112, cu 660 de puncte acumulate. Anca Todoni a urcat două locuri și se află imediat în urma acesteia, pe locul 113, cu același număr de puncte.

La vârful clasamentului, Arina Sabalenka își menține poziția de lider, cu 11.225 de puncte. Poloneza Iga Swiatek, proaspăt câștigătoare a turneului de la Cincinnati, a avansat de pe locul 3 pe 2, acumulând 7.933 de puncte.

Jucătoarea americană Coco Gauff se situează pe poziția a treia în clasamentul mondial, acumulând un total de 7.874 de puncte.

Top cinci este completat de americanca Jessica Pegula, cu 4.903 puncte, urmată de rusoaica Mirra Andreeva, care a strâns 4.733 puncte.

Cea mai semnificativă ascensiune a fost realizată de sportiva franceză Varvara Gracheva, care a urcat 20 de poziții până pe locul 83, cu un total de 861 puncte.

În clasamentul de dublu, Sorana Cîrstea rămâne cea mai bine poziționată jucătoare din România, ocupând locul 54, cu 1.494 de puncte. Pe locul 56, în creștere cu o poziție, se află Monica Niculescu, cu 1.464 puncte.