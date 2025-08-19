Sport

Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea urcă 26 de poziții

Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea urcă 26 de pozițiiJaqueline Cristian la București / Sursa foto: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian se află pe locul 50 în clasamentul WTA publicat marți, după ce a coborât o poziție față de săptămâna precedentă. Cu un total de 1.161 de puncte, Cristian rămâne cea mai bine clasată sportivă din România în ierarhia mondială feminină.

Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată jucătoare din România

Mai exact, în cea mai recentă actualizare a clasamentului WTA, publicată marți, Jaqueline Cristian se menține drept cea mai bine clasată jucătoare din România. Sportiva ocupă în prezent locul 50 mondial, înregistrând o coborâre de o poziție față de săptămâna precedentă, cu un total de 1161 de puncte.

Tot în această actualizare, Sorana Cîrstea a reușit un progres semnificativ, urcând 26 de locuri în clasament, detaliu ce reflectă o evoluție importantă în parcursul său competițional.

Gabriela Ruse a înregistrat o ușoară scădere, a coborât pe locul 67

În clasamentul actualizat al WTA, Gabriela Ruse a înregistrat o ușoară scădere, coborând un loc și ocupând acum poziția 67, cu un total de 939 de puncte.

Al doilea pachet de măsuri, adoptat de Guvern prin asumarea răspunderii
Al doilea pachet de măsuri, adoptat de Guvern prin asumarea răspunderii
Bardella vs. Le Pen. Rassemblement National, în plină revoluție internă
Bardella vs. Le Pen. Rassemblement National, în plină revoluție internă

Irina Begu rămâne, de asemenea, în top 100, situându-se pe locul 90, după o coborâre de trei poziții. Sportiva are în prezent 819 puncte.

Clasamentul WTA

Clasamentul WTA. Sursa foto: livetenis.ro/wta/clasament

Pe de altă parte, Sorana Cîrstea a avut o evoluție remarcabilă, urcând 26 de locuri până pe poziția 112, cu 660 de puncte acumulate. Anca Todoni a urcat două locuri și se află imediat în urma acesteia, pe locul 113, cu același număr de puncte.

La vârful clasamentului, Arina Sabalenka își menține poziția de lider, cu 11.225 de puncte. Poloneza Iga Swiatek, proaspăt câștigătoare a turneului de la Cincinnati, a avansat de pe locul 3 pe 2, acumulând 7.933 de puncte.

Clasamentul WTA în clasamentul de dublu

Jucătoarea americană Coco Gauff se situează pe poziția a treia în clasamentul mondial, acumulând un total de 7.874 de puncte.

Top cinci este completat de americanca Jessica Pegula, cu 4.903 puncte, urmată de rusoaica Mirra Andreeva, care a strâns 4.733 puncte.

Cea mai semnificativă ascensiune a fost realizată de sportiva franceză Varvara Gracheva, care a urcat 20 de poziții până pe locul 83, cu un total de 861 puncte.

În clasamentul de dublu, Sorana Cîrstea rămâne cea mai bine poziționată jucătoare din România, ocupând locul 54, cu 1.494 de puncte. Pe locul 56, în creștere cu o poziție, se află Monica Niculescu, cu 1.464 puncte.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:28 - Al doilea pachet de măsuri, adoptat de Guvern prin asumarea răspunderii
18:18 - Cele șapte acorduri de pace ale lui Trump - cât e adevăr și cât e propagandă
18:08 - UNBR se opune creșterii CASS pentru profesiile independente
17:55 - Trei trucuri testate pentru a reduce consumul de apă. Rezultatul e surprinzător
17:44 - Avocatul lui Plahotniuc, noi acuzații la adresa autorităților: Dosarele au fost împărțite pentru a bloca extrădarea
17:35 - Bardella vs. Le Pen. Rassemblement National, în plină revoluție internă

Proiecte speciale