Sport Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland: victorie categorică în meciul cu Zakharova







Sorana Cîrstea s-a calificat vineri în finala turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), competiție cu premii totale în valoare de 275.094 de dolari. Sorana a trecut de rusoaica Anastasia Zakharova (locul 100 WTA), cu scorul de 6-1, 7-5, la capătul unui meci în care jucătoarea noastră a dominat încă din primul set.

Sorana Cîrstea, care ocupă în prezent locul 112 în clasamentul mondial, a ajuns în finala competiției după un parcurs solid, în care nu a pierdut niciun set. Românca venise din calificări și reușise să câștige șase meciuri consecutive fără să cedeze vreun set până în finală.

Ajungând în finală, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de 21.484 de dolari și va lupta pentru trofeu la Cleveland. Adversara sa din finală urmează să fie stabilită în urma celeilalte semifinale.

Sorana Cîrstea, 35 de ani, locul 112 WTA, venită din calificări, s-a impus cu scorul de 6-1, 6-4. Primul set a fost controlat în totalitate de Cîrstea, care s-a desprins rapid și nu i-a oferit nicio șansă adversarei.

În setul al doilea, însă, a fost nevoită să recupereze un deficit de 2-4, revenind spectaculos și încheind partida în minimum de seturi.

Pe parcursul meciului, Cîrstea a înregistrat cinci ași și tot atâtea duble greșeli, în timp ce Zaharova a greșit de șase ori la serviciu. Calificarea în finală îi aduce jucătoarei din România 181 de puncte WTA.

În finala competiției, Cîrstea va întâlni câștigătoarea partidei dintre americanca Ann Li și chinezoaica Xinyu Wang, a doua favorită a turneului.

Aceasta este a șaptea finală WTA din cariera Soranei Cîrstea, care are în palmares două titluri – la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). De asemenea, ea a disputat patru finale pierdute: Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

La Tashkent a învins-o pe jucătoarea germană Sabine Lisicki cu scorul de 2-6, 6-4, 7-6, iar a doua oară în 2021, la Istanbul, când a câștigat în fața belgiencei Elise Mertens, cu 6-1, 7-6 (4).