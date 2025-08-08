Sport Venus Williams, eliminată în primul tur la turneul WTA Cincinnati Open







Venus Williams a vorbit deschis despre importanța de a juca după propriile reguli. Din păcate, această această filozofie a sa nu a ajutat-o în primul său meci la Cincinnati Open, unde a întâlnit-o pe jucătoarea spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, aflată pe locul 51 în clasamentul mondial.

Deși Williams a arătat din nou forța care i-au adus de-a lungul carierei șapte titluri de Grand Slam, efortul său nu a fost suficient pentru a învinge. În fața unui adversar agresiv și determinat, americanca a cedat cu 4-6, 4-6, în meciul disputat pe terenul central P&G.

Acesta a fost cel de-al doilea turneu WTA la care participă Venus Williams după revenirea în circuit, însă parcursul său s-a încheiat rapid, cu o eliminare în prima rundă a competiției de la Cincinnati. La 45 de ani, sportiva americană continuă să lupte pentru a reveni la forma de top, dar a fost învinsă în două seturi de tânăra jucătoare spaniolă.

Publicul prezent la meci a susținut-o pe Venus Williams pe tot parcursul partidei, conștient fiind că ar putea fi una dintre ultimele ocazii de a o vedea pe legendara jucătoare în acțiune. Reacțiile fanilor au fost evidente încă de la primul game câștigat de Venus, care a redus scorul la 2-1, iar mai târziu în set, când a egalat la 4-4 după trei game-uri consecutive.

Cu toate acestea, Bouzas Maneiro a răspuns prompt cu un break și a preluat conducerea cu 5-4, consolidându-și avantajul în game-ul următor după ce Venus a trimis un rever în plasă, finalizând astfel primul set.

Al doilea set a fost la fel de tensionat, Venus având un avans de 4-1. Totuși, Bouzas Maneiro, singura spaniolă din competiția feminină, a demonstrat din nou o performanță solidă în momentele decisive, ajungând la o triplă minge de meci la 5-4, 40-0.

Spectatorii au rămas optimiști, încurajând-o pe Venus, care a impresionat cu o lovitură în diagonală, însă adversara sa a fructificat rapid următoarea oportunitate, câștigând astfel meciul și punând capăt reveniri scurte a jucătoarei americane la Cincinnati.

Un factor decisiv în meci a fost procentajul punctelor câștigate la al doilea serviciu: Bouzas Maneiro a obținut 45%, în contrast cu 27% pentru Venus Williams.

La ieșirea de pe teren, Williams a fost întâmpinată cu ovații în picioare, iar prezentatorul a subliniat faptul că „adevăratele superstaruri nu dispar niciodată”.

Venus Williams, revenită în competiții în luna iulie. Fosta lideră mondială se va afla la finalul lunii august pe terenurile US Open, unde va participa în proba de dublu mixt, alături de compatriotul său Riley Opelka, cu care a primit un wildcard. Cei doi vor lupta pentru premiul de un milion de dolari rezervat câștigătorilor competiției, informează wtatennis.com.