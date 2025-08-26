Sport Victorie mare pentru Jaqueline Cristian la US Open. Românca merge în turul al 2-lea







Jaqueline Cristian s-a calificat, marți, în turul al 2-lea al turenului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului. Românca (locul al 50-lea în ierarhia mondială) a trecut de americanca Danielle Collins (locul 61 în WTA), în două seturi, scor 6-0, 6-2, conform Agerpres.

Partida s-a întins pe durata a 65 de minute. Sportiva „tricoloră” a reușit 4 aşi, a comis 2 duble greşeli, a totalizat 20 de winners şi a făcut 10 erori neforţate.

De partea cealaltă, adversara ei a reuşit 2 aşi, a făcut 6 duble greşeli, a contabilizat 14 winners, dar a comis 31 de erori neforţate. Românca şi-a luat revanşa după ce fusese învinsă de americancă anul trecut, în turul al treilea la Madrid, cu 3-6, 6-4, 6-1.

După această performanță, ea şi-a asigurat un cec în valoare de 154.000 de dolari şi 70 de puncte WTA, iar în turul secund va înfrunta o altă americancă, învingătoarea dintre Sofia Kenin şi Ashlyn Kruger.

Jaqueline Cristian a trecut pentru prima dată în carieră de turul inaugural la Flushing Meadows.

Tot azi, la US Open, jucătoarea din Polonia, Iga Swiatek (2 WTA, favorită nr. 2), s-a calificat în turul al 2-lea, după ce a trecut în două seturi, 6-1, 6-2, de columbianca Emiliana Arango (locul 84 în WTA).

Swiatek, campioană în 2022, s-a impus după doar o oră de joc, în care a reuşit doar un as şi a comis trei duble greşeli, adversara sa având două duble greşeli şi un as.

În runda următoare, poloneza o va înfrunta pe olandeza Suzan Lamens (locul 66 în WTA).

Maya Joint (Australia) - Victoria Jimenez (Andorra) 6-4, 7-6 (7/4) Marta Kostiuk (Ucraina/N.27) - Katie Boulter (Marea Britanie) 6-4, 6-4 Suzan Lamens (Olanda) - Valeria Glozman (SUA) 6-4, 6-2 Iga Swiatek (Polonia/N.2) - Emiliana Arango (Columbia) 6-1, 6-2