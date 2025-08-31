Sport Sorana Cîrstea a rămas fără trofeul de la Cleveland







Sorana Cîrstea a rămas fără trofeul cucerit săptămâna trecută la Cleveland, la turneul de tenis WTA 250, potrivit unui anunț făcut de jucătoarea româncă pe rețeaua X.

Sorana Cîrstea a anunțat că a fost jefuită la New York și anume că a rămas fără trofeul cu valoare sentimentală. „Vă rog să mi-l înapoiaţ!”, a scris jucătoarea româncă de tenis.

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului, vă rog să-l înapoiați! Nu are nicio valoare materială, doar sentimentală! Ar fi cu adevărat apreciat! Mulțumesc, Sorana”, a scris vedeta.

Furtul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la peste o zi de la ultimul meci, pe care l-a jucat la Flushing Meadows, la US Open.

Sorana Cîrstea a anunțat pe rețelele sociale că i-a fost furat trofeul de la Cleveland, din camera unui hotel de lux din New York, unde era cazată pe parcursul turneului de Grand Slam.

Este vorba despre hotelul The Fifty Sonesta, aflat în apropiere de Rockefeller Center și Times Square. Hotelul a fost ales de româncă pentru cazare pe durata Grand Slam-ului final al actualului sezon din tenis, US Open.

Trofeul de la Cleveland este cu atât mai important pentru Sorana Cîrstea cu cât ea a intrat la turneul pe care l-a câștigat din calificări, iar ulterior le-a învins categoric pe toate celelalte jucătoare cu care s-a întâlnit în calificări și pe tabloul principal, fără a pierde vreun set.

Reamintim că Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, aflată pe poziția 71 WTA, a cucerit săptămâna trecută trofeul turneului de tenis WTA 250 de la Cleveland.

Este al treila trofeu al carierei sale, cucerit pe 23 august 2025, după ce s-a impus în finală în fața americancei Li Ann, de 25 de ani, poziția 69 în clasamentul WTA, cu scorul de 6-2, 6-4.

Înainte de turneul de la Cleveland, Sorana Cîrstea mai câştigase trofeele la Taşkent, în 2008 şi la Istanbul, în 2021.

Participarea Soranei Cîrstea la US Open a fost destul de scurtă, fiind eliminată în turul al doilea de Karolina Muchova, cu scorul de 6-7, 7-6, 4-6.

La dublu, unde a făcut pereche cu Anna Kalinskaya, a fost eliminată de cuplul McCartney Kessler – Peyton Stearns.