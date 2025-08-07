Social Asia Express revine cu „Drumul Eroilor” și un traseu spectaculos. Detalii despre noul sezon







Asia Express revine în grila Antena 1 cu un nou sezon intitulat „Drumul Eroilor”, o aventură plină de adrenalină, umor și momente memorabile. Începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, telespectatorii vor putea urmări cea mai intensă competiție televizatã din această toamnă, desfășurată pe un traseu spectaculos prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Noua ediție Asia Express – Drumul Eroilor debutează oficial pe 7 septembrie, fiind difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – pe Antena 1 și în platforma AntenaPLAY. Sezonul va purta echipele concurente prin peisaje exotice, culturi vibrante și provocări la limita rezistenței fizice și psihice, respectând formatul consacrat: fără telefon, fără cazare și cu doar un dolar pe zi.

Competiția din acest sezon cuprinde nouă perechi de vedete care vor străbate Asia în încercarea de a ajunge la finala grandioasă din Seul, capitala Coreei de Sud. Printre participanți se numără: Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul soț Florin, Anda Adam și partenerul ei Joseph, Catinca Roman și fiica ei Calina, dar și alte figuri cunoscute precum Emil Rengle, Alina Pușcău sau Gabriel Tamaș.

Noua rută include opriri în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, fiecare cu specificul cultural și dificultățile proprii. Pe lângă obstacolele fizice și lipsa confortului, concurenții vor trebui să interacționeze cu localnici, să îndeplinească misiuni neobișnuite și să își păstreze calmul în fața camerelor de filmat.

Sezonul promite o doză și mai mare de neprevăzut, cu modificări în mecanismele de joc și mize ridicate pentru fiecare etapă. Potrivit producătorilor, „Drumul Eroilor” vine cu o structură îmbunătățită, care pune accent nu doar pe rezistență, ci și pe adaptabilitate, cooperare și ingeniozitate. Fiecare echipă va fi testată în moduri neașteptate, iar publicul va avea parte de povești inspiraționale, momente tensionate și momente de aventuri unice.

Prezentattoarea emisiunii este și în acest an Irina Fodor. Prezentatoarea a dezvăluit detalii interesante din culisele producției. Prezentă recent la evenimentul de final de sezonul la Chefi la cuțite, Irina Fodor a recunoscut că așteaptă cu nerăbdare să revadă toate momentele trăite pe traseul competiției. „Am încheiat filmările pentru Asia Express, emisiunea este în proces de montaj și va fi difuzată în această toamnă.” a declarat aceasta.

Noul sezon promite să aducă provocări inedite și povești impresionante, cu o distribuție variată de vedete și un format plin de surprize, potrivit a1.ro.