Monden Finala Chefi la cuţite 2025. Povestea brașoveanului care a reușit să îi impresioneze pe jurați







Claudiu Gherguț este câștigătorul ediției 2025 a emisiunii „Chefi la cuțite”. Toți cei patru jurați i-au acordat cuțitele de aur, după ce a reușit să se remarce prin preparatele alese. Prezentatoarea sezonului 15 a dezvăluit că brașoveanul a obținut premiul de 30.000 de euro, precum și un stagiu de pregătire la Retroscena.

Claudiu Gherguț, noul câștigător al emisiunii Chefi la Cuțite

Claudiu Gherguț i-a cucerit pe jurați prin tehnicile rafinate, gustul desăvârșit și combinația inedită de ingrediente din preparatul său, un file de barbun cu fenicul glasat în gel de mandarine și sos din vin roșu și oase de pește.

În cei 15 ani de existență ai show-ului, niciun concurent nu a mai primit până acum cuțitele de aur de la toți cei patru chefi. Deși această recunoaștere părea să-l pună într-o situație dificilă, Claudiu a decis să se alăture echipei lui chef Orlando.

„30 de mii de euro și un stagiu la Retroscena! Câștigătorul sezonului 15 Chefi la cuțite este Claudiu!”, anunță Irina Fodor.

„Nu-mi vine să cred, emoțiile m-au luat dintr-o dată. Nu am putut să mai stau în picioare!”, spune Claudiu.

„Nu puteam să nu câștig cu el, cu minunea asta!”, spune chef Orlando Zaharia.

Povestea brașoveanului

Originar din Brașov, fostul concurent și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie încă din adolescență, pe vremea când locuia în Italia. După ce a ajuns în Franța, brașoveanul și-a aprofundat cunoștințele în gastronomie.

Printre realizările sale se numără experiența în bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin din Strasbourg, desemnat în 2018 cel mai bun restaurant din lume de către Tripadvisor.

Claudiu a trebuit să ia cea mai dificilă decizie și a ales să facă parte din echipa chef-ului Orlando Zaharia. Astfel, el a reușit să câștige lupta pentru amuletă.

Provocarea ediției a fost gătitul preparatelor asiatice, iar fosta semifinalistă „Chefi la cuțite”, Minh Binh, a fost invitată specială la degustare. Cel mai popular show culinar din România se întoarce săptămâna viitoare, de luni până miercuri, de la ora 20:30, cu noi audiții și confruntări intense între jurați

Ce schimbare va fi nevoit să facă noul câștigător al emisiunii Chefi la Cuțite

În prezent, Claudiu este sous chef într-un restaurant cu o stea Michelin din Elveția. Dincolo de succesul pe care îl are acum, brașoveanul a avut o copilărie marcată de dificultăți. După un drum greu spre tainele gastronomiei, acesta a reușit să se remarce în competiție.

„Acesta este primul meu concurs legat de bucătărie. Nu m-am înscris eu, ci foștii mei colegi din România. Eu nu sunt foarte ok cu camerele, am și probleme cu limba din cauză că am plecat acum foarte mult timp de acasă. Am plecat acum vreo 20 de ani din țară. Am zis să o încerc și pe asta, e o experiență diferită și un altfel de adrenalină de care poate am nevoie”, a mărturisit Claudiu Gherghuț.

Claudiu a gătit pentru jurați un file de barbun însoțit de fenicul glasat cu gel de mandarine și un sos din vin roșu și oase de pește.

„Sunt sous chef în Elveția, la un restaurant cu o stea Michelin. Să lucrez la vârsta asta la un restaurant cu stea Michelin a fost greu pentru mine, nu eram obișnuit cu tot luxul ăsta, dar până la urmă m-am obișnuit și am evoluat foarte mult. Am plecat din țară la 11 ani, de nevoie, din cauză că mama era deja în Italia, am crescut acolo pe perioada adolescenței. Acolo am început să descopăr bucătăria, prima dată era o pasiune. Apoi am ajuns în Franța”, a povestit el.

Parcursul bucătarului

El a explicat cum a reușit să ajungă într-un restaurant cu o stea Michelin.

„Am decis să plec din Italia cu un concurs, trebuia să știm franceza și să facem o rețetă pe foaie. Nu știam nici una și nici alta, dar până la urmă am reușit să învăț în ultimele luni și am reușit să învăț și să plec la un hotel de lux, doi ani am făcut ucenicie, de acolo am lucrat în mai multe bucătării și în 2018 am ajuns într-o bucătărie cu o stea Michelin din Strasbourg. Toată echipa a fost premiată cu premiul de cel mai mult restaurant din lume de TripAdvisor și de atunci a început cariera mea și pasiunea adevărată pentru bucătărie, adică acum 6 ani. Am ajuns la Geneva, în actualul restaurant, cu o stea Michelin. De atunci am evoluat până la sous chef junior”, a spus Claudiu.

Obligat să se tundă

Câștigătorul „Chefi la cuțite” 2025 va fi ales dintre cei patru finaliști care au trecut cu succes prin toate provocările, duelurile și probele dificile ale acestui sezon spectaculos: Andy Van De Gucht, Dragoș Andrei Dudu, Claudiu Gherguț și Bogdan Iancu. Fiecare dintre aceștia i-a impresionat pe jurați prin stilul său unic, gusturile rafinate și evoluția constantă în bucătărie.

În ediția de marți seară, concurenții au trăit momente emoționante și au avut parte de susținerea celor dragi. Claudiu Gherguț, cuțitul de aur al echipei mov, s-a bucurat să își reîntâlnească mama, unchii și prietenii, pe care îi vede doar o dată pe an. Cei doi unchi i-au lansat o provocare: dacă va câștiga competiția, Claudiu trebuie să se tundă.

„Sunt atâția oameni care te susțin și îți dau forță (…) Mama și unchii m-au susținut de la început. Mama înseamnă totul pentru că doar pe ea o mai am, unchii m-au crescut atunci când mama nu era. Țin la mine ca și când aș fi copilul lor. Prin tot ce am trecut până acum sunt aici datorită lor”, a spus Claudiu Gherguț.