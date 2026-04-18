Ciorbă acră de pui cu smântână, o rețetă tradițională românească

Ciorba acră de pui cu smântână este un deliciu ușor de preparat. Ingredientele nu sunt deloc greu de procurat, iar timpul alocat unei astfel de rețete este de o oră.

Pentru mai multe porții aveți nevoie de: 1 piept de pui mare, cu tot cu piele și os- 800 de grame , 2 cepe mijlocii sau una mare, 3 morcovi potriviți, 50-60 de grame rădăcină de țelină , 1 ardei gras mare, 1 legătură de pătrunjel verde, 6-8 boabe de piper, 3-4 căței de usturoi, 4 gălbenușuri proaspete, 400-500 de grame de smântână cu 20% grăsime, 50 de grame de făină sau 30 de grame de amidon, 40-50 ml. de oțet de vin alb sau de mere, sare și piper negru proaspăt măcinat.

Pieptul de pui se pune la fiert, într-o oală mare, în care se acoperă carnea cu apă. Adăugați o linguriță de sare și lăsați să fiarbă la foc mic. sarea va ajuta la scoaterea spumei din carnea de pui. Aceasta va fi îndepărtată cu o lingură sau cu spumiera. Cât timp lăsați oala pe foc, vă ocupați de legume. Se curăță ceapa, morcovii, țelina. Ardeiul se curăță și el și se taie cubulețe, Păstrați una dintre cele și un morcov, întregi, iar pe restul le tăiați cubulețe.

Când nu se mai formează spumă deaspura puneți legumele întregi în supă și mai adăugați câteva boabe de piper. După ce a fiert totul foarte bine, scoateți pieptul de pui și strecurați supa. Puteți face fâșii din pieptul de pui ca să fie mai ușor de pus în farfurii, iar apoi puneți din nou carnea la fiert alături de legumele tăiate cubulețe.

Între timp pregătiți amestecul format din ouă, făină și smântână. Amestecați bine ca să nu se formeze cocoloașe și pentru ca aluatul să devină omogen. Puteți adăuga și 3-4 căței de usturoi, după preferințe. Apoi puneți în castron câte un polonic de ciorbă pentru a se integra compoziția.

Puteți să puneți lămâie sau borș după gust, ca mai apoi să adăugați compoziția în ciorbă. Trebuie amestecat timp de 7-8 minute pentru ca să nu se formeze cocoloașe și să se amestece bine. În final puteți presăra pătrunjel pe deasupra.