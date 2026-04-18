Ciorbă acră de pui cu smântână, o rețetă tradițională românească

Ciorbă acră de pui cu smântână, o rețetă tradițională românească
Ciorba acră de pui cu smântână este un deliciu ușor de preparat. Ingredientele nu sunt deloc greu de procurat, iar timpul alocat unei astfel de rețete este de o oră.

Ingrediente ușor de găsit

Pentru mai multe porții aveți nevoie de: 1 piept de pui mare, cu tot cu piele și os- 800 de grame , 2 cepe mijlocii sau una mare, 3 morcovi potriviți, 50-60 de grame rădăcină de țelină , 1 ardei gras mare, 1 legătură de pătrunjel verde, 6-8 boabe de piper, 3-4 căței de usturoi, 4 gălbenușuri proaspete, 400-500 de grame de smântână cu 20% grăsime, 50 de grame de făină sau 30 de grame de amidon, 40-50 ml. de oțet de vin alb sau de mere, sare și piper negru proaspăt măcinat.

Cum se prepară

Pieptul de pui  se pune la fiert, într-o oală mare, în care se acoperă carnea cu apă. Adăugați o linguriță de sare și lăsați să fiarbă la foc mic. sarea va ajuta la scoaterea spumei din carnea de pui. Aceasta va fi îndepărtată cu o lingură sau cu spumiera. Cât timp lăsați oala pe foc, vă ocupați de legume. Se curăță ceapa, morcovii, țelina. Ardeiul se curăță și el și se taie cubulețe, Păstrați una dintre cele și un morcov, întregi, iar pe restul le tăiați cubulețe.

Când nu se mai formează spumă deaspura puneți legumele întregi în supă și mai adăugați câteva boabe de piper. După ce a fiert totul foarte bine, scoateți pieptul de pui și strecurați supa. Puteți face fâșii din pieptul de pui ca să fie mai ușor de pus în farfurii, iar apoi puneți din nou carnea la fiert alături de legumele tăiate cubulețe.

Vremea se schimbă în weekend. Ploi torențiale, vânt puternic și instabilitate atmosferică
Prețul petrolului a scăzut după redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Deliciul vine de la smântână

Între timp pregătiți amestecul format din ouă, făină și smântână. Amestecați bine ca să nu se formeze cocoloașe și pentru ca aluatul să devină omogen. Puteți adăuga și 3-4 căței de usturoi, după preferințe. Apoi puneți în castron câte un polonic de ciorbă pentru a se integra compoziția.

Puteți să puneți lămâie sau borș după gust, ca mai apoi să adăugați compoziția în ciorbă. Trebuie amestecat timp de 7-8 minute pentru ca să nu se formeze cocoloașe și să se amestece bine. În final puteți presăra pătrunjel pe deasupra.

09:55 - Coventry City a revenit în Premier League după egalul cu Blackburn
09:47 - Europa accelerează un plan de folosire a structurilor NATO în cazul în care SUA se retrag
09:34 - Vremea se schimbă în weekend. Ploi torențiale, vânt puternic și instabilitate atmosferică
09:26 - Care este cel mai mare păcat de pe pământ și cum poate fi evitat. Părintele Constantin Reuț face lumină
09:14 - Cel mai mare portavion din lume se întoarce în Orientul Mijlociu. Presiunea asupra Iranului crește
Asemănarea izbitoare dintre București și Phenian, capitala Coreei de Nord
Cum a fost folosită România, de Franța, ca monedă de schimb cu SUA
Dubla blocadă în Strâmtoarea Ormuz— dublă durere?
