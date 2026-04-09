Cum vopsești ouăle de Paște în mod natural. Metode simple, cu ingrediente pe care le ai casă

Suntem în Săptămâna Mare, cunoscută și ca Săptămâna Patimilor, perioadă în care gospodinele se pregătesc intens pentru Sărbătorile de Paști. Vopsirea ouălor rămâne una dintre cele mai importante tradiții, iar pentru acest obicei există mai multe metode naturale testate.

Potrivit tradiției creștine, ouăle de Paște se vopsesc în Joia Mare. Preotul Dumitru Gorban, paroh la „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din Sadău, Brodina, a explicat că oul simbolizează viața și fecunditatea, iar vopsirea acestuia trimite la jertfa Mântuitorului Iisus Hristos de pe Golgota.

În mod obișnuit, ouăle de Paște se vopsesc în roșu, potrivit unei vechi legende din perioada răstignirii Mântuitorului. Maica Domnului ar fi așezat la baza crucii sale un coș cu ouă care s-au înroșit de la sângele lui Iisus, iar o altă tradiție spune că pietrele aruncate asupra Lui s-au transformat în ouă roșii.

După sărbătoarea Învierii Domnului urmează Înălțarea, care în 2026 cade pe 21 mai, la 40 de zile de Paște. În această zi, dimineața, se vopsesc ouă doar în culoarea roșie, iar este și ultima zi în care credincioșii se salută cu „Hristos a Înviat!” și răspund cu „Adevărat a Înviat!”.

Ouăle sunt duse la biserică pentru a fi sfințite și simbolizează jertfa, bucuria și credința în Iisus. Tradiția spune că cei care vopsesc ouă în această zi vor avea sănătate tot anul, iar o parte dintre ele se dau de pomană în amintirea celor care nu mai sunt printre noi.

Ce simbolizează culorile ouălor:

culoarea roșie reprezintă jertfa lui Iisus Hristos pe cruce;

culoarea albastră simbolizează infinitul cerului, universul și viața veșnică;

culoarea verde indică revenirea naturii la viață;

culoarea galben sugerează recoltele, grâul copt, belșugul și pâinea euharistică.

Această tradiție este veche și se păstrează de ani de zile în mediul rural. Metoda folosește foi de ceapă roșie și galbenă, pe care gospodinele le adună cu câteva săptămâni înainte de Joia Mare, fiind considerată o variantă sănătoasă și ecologică pentru colorarea ouălor consumate inclusiv de copii.

Frunzele de ceapă roșie și galbenă pot fi combinate pentru a obține nuanțe diferite de culoare:

Ceapa roșie oferă nuanțe mai închise, în tonuri vișiniu-maronii;

Ceapa galbenă dă nuanțe de cărămiziu-roșiatic.

Ingrediente:

30 de ouă cu coajă albă;

Coji de la 5-6 cepe roșii;

Coji de la 2 kg de ceapă galbenă;

3 linguri de oțet;

1 linguriță de sare;

3 litri de apă.

Ouăle se spală bine cu apă caldă și detergent lichid pentru vase, apoi se clătesc cu apă rece și se usucă pe un prosop curat. Cojile de ceapă se pun într-o oală, peste care se adaugă ouăle și apa, astfel încât să fie complet acoperite, iar la final se adaugă oțetul și sarea.

Oala se pune la fiert la foc mediu, iar după ce apa începe să clocotească, ouăle se mai lasă 8 minute dacă sunt de mărime medie și 10 minute dacă sunt mari. După fierbere, oala se ia de pe foc și se lasă la răcit în același amestec, timp de aproximativ 20-30 de minute. După ce culoarea s-a fixat în coajă, ouăle se scot din apă și se lasă la uscat pe șervețele sau într-un cofraj. Pentru a căpăta luciu, acestea se ung cu ulei de gătit sau cu untură de porc.

Această legumă are o capacitate puternică de colorare, iar utilizarea ei reprezintă o alternativă pentru vopsirea ouălor.

Ingrediente:

30 de ouă cu coaja albă sau maro deschis;

3 sfecle cât 2 pumni;

3 litri de apă;

3 linguri de oțet;

1 lingură de sare.

Cum se vopsesc ouăle cu sfeclă: Ouăle se degresează și se usucă, la fel ca în metoda cu foi de ceapă, iar dacă se folosește alcool sanitar, acestea se clătesc bine cu apă rece. Apoi se fierb în apă curată și se lasă la răcit.

Separat, sfecla se rade pe răzătoare și se fierbe în apă timp de 20-30 de minute, până când lichidul capătă o culoare intensă, necesară pentru colorarea ouălor. După fierbere, amestecul se strecoară de resturile solide, iar în lichid se adaugă trei linguri de oțet și o lingură de sare. Ouăle fierte se introduc apoi în apa colorată de sfeclă și se lasă între 30 și 60 de minute pentru o nuanță roz sau câteva ore, ori peste noapte la frigider, pentru o culoare roșu închis.

Deși poartă numele de varză roșie și ar putea sugera obținerea unor ouă roșii, rezultatul este diferit. Ouăle vopsite cu acest ingredient capătă, de fapt, nuanțe de albastru.

Ingrediente:

30 de ouă cu coaja deschisă la culoare sau albe;

o varză roșie;

2 litri de apă;

3 linguri de oțet;

o lingură de sare.

Cum vopsești ouăle cu varză roșie: Degresarea ouălor rămâne un pas esențial înainte de vopsire. După ce sunt curățate, acestea se pun la fiert în apă. Separat, varza roșie se fierbe în aproximativ 2 litri de apă, apoi se adaugă 3 linguri de oțet și sare, iar după 30 de minute de fierbere, focul se oprește și amestecul se lasă să se răcească ușor.

Ouăle fierte se scufundă în amestec și se lasă până când capătă culoarea dorită, inclusiv peste noapte, la frigider. După ce culoarea se fixează, acestea se scot la uscat pe șervețele, apoi se ung cu ulei sau cu untură de porc.