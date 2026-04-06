Ce tradiții se respectă în Săptămâna Mare. În ce zile este interzis spălatul rufelor

Săptămâna Mare din 2026 începe luni, 6 aprilie, iar Paștele ortodox este sărbătorit pe 12 aprilie. Este perioada cea mai intensă din punct de vedere spiritual pentru credincioși, zilele fiind dedicate reculegerii, rugăciunii și pregătirii pentru Înviere. Mulți români respectă și în prezent obiceiuri vechi legate de curățenie, post și activitățile gospodărești, inclusiv reguli stricte privind spălatul rufelor.

Cunoscută și sub denumirea de Săptămâna Patimilor, această perioadă începe după Duminica Floriilor și se încheie în Sâmbăta Mare. În plan religios, ea marchează ultimele zile din viața pământească a lui Iisus Hristos și este punctată de Deniile oficiate în fiecare seară în biserici.

Pentru credincioși, fiecare zi are o încărcătură aparte și este un prilej de introspecție și apropiere de valorile spirituale. Dincolo de ritualurile religioase, tradiția populară a păstrat numeroase reguli și obiceiuri care dau acestei săptămâni un caracter aparte.

Potrivit obiceiurilor transmise din generație în generație, primele două zile ale săptămânii, luni și marți, sunt considerate potrivite pentru treburile gospodărești. Lunea este dedicată curățeniei generale, când casele sunt aerisite și puse în ordine, iar marțea este văzută ca ultima zi în care se mai pot face activități mai solicitante.

Începând de miercuri, multe familii evită spălatul rufelor și alte activități considerate nepotrivite pentru solemnitatea perioadei. Această restricție se menține până în ziua de Paște. Miercurea este asociată cu trădarea lui Iuda, iar zilele următoare sunt marcate de momentele esențiale ale Patimilor, motiv pentru care accentul cade pe liniște și reculegere.

Lunea Mare deschide această perioadă și este legată, în tradiția bisericească, de pomenirea lui Iosif cel preafrumos și de imaginea smochinului neroditor. Ziua este văzută ca un început simbolic, în care credincioșii sunt îndemnați să-și îndrepte viața și să se curețe sufletește.

Marțea Mare aduce în prim-plan pilda celor zece fecioare, un mesaj despre vigilență și pregătire. Este o zi care amintește că fiecare om trebuie să fie pregătit în orice moment, cu sufletul și mintea în stare de veghe.

Miercurea Mare este privită cu mai multă sobrietate, fiind asociată în tradiția populară cu momentul trădării lui Iisus. Din acest motiv, atmosfera devine mai apăsată, iar activitățile obișnuite sunt reduse.

Joia Mare este una dintre cele mai importante zile ale săptămânii. În această zi sunt rememorate momente fundamentale precum Cina cea de Taină și începutul suferințelor lui Hristos. În multe gospodării, joia este ziua în care se vopsesc ouăle și se fac pregătiri importante pentru sărbătoare.

Vinerea Mare, cunoscută și ca Vinerea Patimilor, este ziua răstignirii lui Iisus Hristos. Este o zi de profundă tristețe și reculegere, în care mulți credincioși aleg să țină post sever. Activitățile zgomotoase sau de divertisment sunt evitate, iar atmosfera este una solemnă.

Sâmbăta Mare este ziua care precede Învierea și marchează momentul așteptării. Deși în plan gospodăresc se finalizează pregătirile pentru masa de Paște, din punct de vedere spiritual rămâne o zi a liniștii și a speranței.

Tradiția spune că, pe lângă evitarea spălatului rufelor în a doua parte a săptămânii, nu este bine să existe conflicte, vorbe grele sau excese de orice fel. Accentul este pus pe echilibru, liniște și apropiere de valorile spirituale.

Curățenia casei este importantă, dar și mai importantă este curățenia sufletească. Pentru cei care respectă aceste obiceiuri, Săptămâna Mare nu înseamnă doar pregătiri materiale, ci și un drum interior, în care rugăciunea și liniștea au un rol esențial în întâmpinarea Învierii.